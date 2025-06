A- A+

Projeto de lei enviado pela governadora Raquel Lyra (PSD) à Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), na manhã desta quarta-feira (4), autoriza a criação de cinco novos Batalhões da Polícia Militar em diferentes regiões do estado.

De acordo com o projeto do governo, serão criadas as seguintes unidades:

- 27º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Goiana, na Zona da Mata Norte;

- 28º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Bezerros, no Agreste;

- 29º Batalhão da Polícia Militar (BPM), em Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife;

- 3º Batalhão Integrado Especializado (Biesp), em Arcoverde, no Sertão; e

- 4º Batalhão Integrado Especializado (Biesp), em Barreiros, na Zona da Mata Sul.

A iniciativa integra ações do programa Juntos pela Segurança para reestruturar a segurança pública, descentralizar o policiamento ostensivo e reforçar o combate à criminalidade em todo o território pernambucano.

"Enviamos um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, criando cinco novos batalhões da Polícia Militar. Essa é mais uma ação do Juntos pela Segurança que se soma a muitos outros investimentos que estão trazendo excelentes resultados para a segurança pública no Estado. Em maio, chegamos a 13 meses seguidos de redução de mortes violentas em Pernambuco. Essa é uma marca histórica. Mas não descansamos e seguimos trabalhando", destacou a governadora Raquel Lyra, acrescentando que, em agosto, mais 2.400 novos policiais militares ingressarão nas forças operacionais de segurança.

O governo destacou que a criação dessas cinco novas unidades foi estruturada com base no Plano de Articulação e Desdobramento da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

A colunista Betânia Santana trouxe na coluna Folha Política desta quarta-feira como anda a relação entre Executivo e Legislativo do estado. Sem trégua entre os poderes, os projetos do governo se acumulam na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe).

Outros batalhões

A proposta de reestruturação encaminhada por Raquel Lyra inclui ainda a criação do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur), com sede no Bairro do Recife, área central da capital pernambucana, e do Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), com sede em Igarassu, na Região Metropolitana do Recife.

Esses batalhões irão substituir as atuais unidades CIATur e Cipoma, respectivamente. Ambos passarão a operar de forma especializada sob a estrutura da Diretoria Integrada Especializada da PMPE.

"Essa é mais uma ação do Juntos pela Segurança, que prioriza o fortalecimento institucional. Continuamos investindo de forma técnica e planejada para garantir que as forças de segurança tenham as condições necessárias para atuar de forma eficaz em todo o território pernambucano e seguiremos trabalhando na redução dos índices de violência em Pernambuco", ressaltou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Veja também