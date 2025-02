A- A+

PERNAMBUCO Raquel Lyra inaugura Serviço de Pronto Atendimento no Hemope: "Restaurar a saúde pública" Comitiva da chefe do Executivo local acompanhou a abertura

Fechando uma manhã de inaugurações importantes no Recife, a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), entregou, nesta quinta-feira (13), o novo Serviço de Pronto Atendimento (SPA) da Fundação de Hemoterapia de Pernambuco (Hemope), nas Graças, Zona Norte da capital.

Único no Estado com essa especificidade, o SPA reforça a assistência aos pacientes com doenças hematológicas graves, atendendo uma demanda crescente de Pernambuco e ampliando o acesso ao cuidado especializado em todo o território local.

Segundo Lyra, a abertura do espaço integra um plano de ações que o Governo de Pernambuco tem para aprimorar o serviço ofertado a população.





“A gente tem buscado restaurar a saúde pública de Pernambuco. Recebemos, em 2023, uma saúde sucateada, onde não havia investimentos. Estamos chegando, agora, a todos os lugares, com projetos, ações e nomeações de profissionais. Somente aqui no Hemope, mais de 90 profissionais foram nomeados para cá”, explicou.





Governadora Raquel Lyra // Foto: Rafael Melo/Folha de Pernambuco

Ainda durante coletiva de imprensa, Raquel falou sobre um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) que aumenta a gratificação dos trabalhadores que prestam serviços no Hemope, relacionados a doenças do sangue.

“Aqui, a gente tem um corpo técnico super qualificado, e agora a gente oferece à população um novo serviço de pronto atendimento. Após a reforma, a gente consegue separar a ala adulta da pediátrica. Conseguimos atender em sala vermelha com mais conforto para os profissionais e, sobretudo, para a população que vive aqui o seu momento de maior angústia”, complementou.

Funções do SPA

O perfil de atendimento do SPA inclui condições hematológicas como: hemoglobinopatias, a exemplo da doença falciforme; coagulopatias, como as hemofilias; leucemias; mieloma múltiplo; anemia aplástica e aplasia medular.

O serviço tem a capacidade de atender cerca de 509 pacientes, mensalmente. Ele está à disposição de quem já está em tratamento no Hospital de Hematologia do Hemope.

Além disso, casos externos que necessitem de avaliação hematológica em caráter de urgência também podem ser atendidos, desde que apresentem encaminhamento médico. A unidade recebe pacientes de toda a Região Metropolitana do Recife e do interior pernambucano.

A presidente do hemocentro, Raquel Santana, comemorou a inauguração e exaltou a importância do SPA para os pacientes da unidade.

“Esse local foi requalificado. A gente está reabrindo ele. Antigamente, a gente atendia pacientes adultos e pediátricos juntos. Agora, a gente conseguiu separar. É um ambiente totalmente aconchegante, acolhedor, com equipamentos novos e que vai garantir mais celeridade no atendimento e mais resolutividade”, garantiu ela.

Planos futuros

Sem especificar datas, Raquel Lyra afirmou que o compromisso em atender o Hemope com reformas e benefícios segue de pé.

“Isso é uma parte daquilo que nós vamos fazer aqui pelo Hemope, reformando prédio, ampliando serviços e permitindo que em cada cantinho de Pernambuco, as pessoas possam ser bem atendidas, a partir do trabalho feito, através de uma fundação que tem uma linda história em Pernambuco e que, por muito tempo, foi negligenciada”, concluiu a governadora.

Ampliação UPAE-R

Mais cedo, o Governo de Pernambuco entregou a segunda etapa da Unidade Pernambucana de Atenção Especializada e Reabilitação (Upae-R), na Estância, Zona Oeste do Recife.

O centro, que fica na Rua Interna, foi construído em uma parceria do Governo de Pernambuco com o Governo Federal e a Caixa Econômica. Ao todo, foram investidos R$ 8,2 milhões. Ele tem capacidade para realizar até 10 mil atendimentos mensais.

Com a ampliação, a UPAE-R passa a contar com um centro de reabilitação, que inclui uma quadra poliesportiva, cozinha experimental e uma piscina aquecida.

Desde março do ano passado, quando foi inaugurado, o centro oferece serviços de geriatria, reumatologia e de médicos vasculares, além de dispor de profissionais das áreas de psicologia, nutrição, terapia ocupacional, fonoaudiologia, fisioterapia neuromotora, enfermagem e serviço social.

