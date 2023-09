A- A+

SAÚDE Raquel Lyra anuncia construção de maternidade em Ouricuri, no Sertão do Araripe Unidade terá banco de leite, leitos de alto risco, equipamentos de imagem e outros atendimentos

A Maternidade do Araripe será construída na cidade de Ouricuri, no Sertão pernambucano. O anúncio foi feito na manhã deste sábado (2) pela governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), durante ato do programa Ouvir para Mudar.

A unidade, que terá banco de leite, leitos de alto risco, equipamentos de imagem e outros atendimentos, será a segunda das cinco maternidades prometidas pela gestão estadual.

A primeira maternidade já anunciada tem obra em execução em Caruaru, no Agreste do Estado.

“Vamos garantir às mulheres do Araripe o direito de dar à luz na sua região, sem precisar se deslocar para o Recife, Caruaru ou Vitória de Santo Antão”, ressaltou a governadora, durante a plenária na Erem Fernando Bezerra.

Raquel Lyra também anunciou a pavimentação de um trecho de aproximadamente 13 km de extensão de estrada entre o município de Trindade e o distrito de Barra de São Pedro, em Ouricuri. A licitação será lançada nos próximos dias.

As demandas e sugestões da população de Ouricuri e região fazem parte do processo para construção do Plano Plurianual (PPA) 2024-2027, norteando o planejamento orçamentário da gestão estadual.

Outras demandas pedidas pela população nas salas temáticas foram a melhoria do funcionamento de água na região do Araripe; a construção de novas creches; e a política de investimento para a Agricultura Orgânica. Os temas das salas envolvem Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia; Segurança e cidadania; Saúde e Qualidade de Vida; Agricultura e Meio Ambiente; Água e Habitação; e Infraestrutura e Dinamismo Econômico.

O prefeito de Ouricuri, Ricardo Ramos, disse que o município vai trabalhar em conjunto para construir as soluções. “Deixamos aqui demandas muito importantes para a nossa cidade e toda a região do Araripe, como a descentralização da saúde, a necessidade de mais águas nas torneiras e a construção de um IML”, destacou o prefeito.

