SEGURANÇA Raquel apresenta panorama do sistema penitenciário estadual para secretário do Ministério da Justiça Dentre as medidas, está o investimento de R$ 105 milhões para ampliação de vagas no sistema em 2024

Foram apresentadas na noite dessa segunda-feira (1º), pela governadora Raquel Lyra, as ações que estão sendo realizadas e planejadas para o aperfeiçoamento do sistema penitenciário de Pernambuco. Dentre as medidas, com o objetivo de ampliar as vagas no sistema, o Governo de Pernambuco garantirá, em 2024, o investimento de R$ 105 milhões. A apresentação foi realizada durante a reunião semanal de monitoramento do Juntos pela Segurança e contou com a presença do secretário nacional de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia.

Durante a reunião, a governadora destacou o reforço na segurança, através da nomeação de 416 policiais penais, feita no ano passado, além de novos concursos para outras corporações. De acordo com Raquel, a Polícia Civil, que teve o resultado final das provas objetivas divulgado nessa segunda, terá o dobro das 445 vagas anunciadas inicialmente, já a Polícia Militar terá a convocação de 5.250 vagas e a Polícia Científica abrirá o concurso ainda este ano.

A governadora também agradeceu a disponibilidade do secretário em participar da reunião e ao apoio do Ministério da Justiça no planejamento de melhorias do sistema penitenciário do estado.

“A equipe técnica do Ministério da Justiça esteve, desde o primeiro momento do nosso governo, à disposição para que a gente pudesse redesenhar o sistema penitenciário em Pernambuco. E temos feito ações para essas melhorias, como foi o caso da criação da Administração Penitenciária e Ressocialização para dar foco e planejamento à gestão do sistema penitenciário, o que é fundamental para reduzir a criminalidade no Estado”.

Paceria nacional

De acordo com o secretário nacional de Políticas Penais, o encontro foi uma oportunidade de conhecer o programa Juntos pela Segurança e reforçar a parceria e o compromisso do Governo Federal com Pernambuco.

“Vamos trabalhar juntos, disponibilizando o que for possível de equipamentos que possam garantir a segurança pública e tudo que envolve a segurança do sistema penitenciário para a sociedade pernambucana, como aparelhos de raio-x, bodycams e câmeras de videomonitoramento”, afirmou André Garcia.

Para o secretário Defesa Social de Pernambuco, Alessandro Carvalho, a reunião possibilitou a troca de experiências sobre a segurança pública.

“O secretário André Garcia fez uma explanação sobre a secretaria nacional e as possibilidades de integração. Da mesma forma, destacamos os investimentos na segurança pública do Estado para desarticular grupos criminosos e impedir que novos delitos sejam determinados de dentro das unidades prisionais”, explicou o secretário.

Estiveram também presentes na reunião a vice-governadora Priscila Krause; o secretário de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, Fabrício Marques; o comandante da Polícia Militar de Pernambuco, coronel Ivanildo Torres; e o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, coronel Luciano Alves, além de outros representantes da segurança pública do Estado.

