Ter, 05 de Maio

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça05/05/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Notícias

Raquel Lyra defende pacote de investimentos para obras em cidades atingidas pelas chuvas

Solicitações são voltadas à reestruturação dos territórios que mais sofreram com os impactos do temporal

Reportar Erro
Reunião de Raquel Lyra no Ministério das Cidades, em BrasíliaReunião de Raquel Lyra no Ministério das Cidades, em Brasília - Foto: Marcelo Camará/MCID

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se reuniu nesta terça-feira (5) com o ministro das Cidades, Vladimir Lima. Em pauta, a apresentação de um pacote com cerca de R$ 8 bilhões em solicitações voltadas à reestruturação dos territórios que mais sofreram com os impactos do temporal. 

Leia também

• João Campos e Raquel Lyra disputam espaço local e nacional na pauta da chuva

• Raquel Lyra tem reunião com ministro para reforçar apoio a municípios impactados pelas chuvas

• Chuvas em PE: governadora Raquel Lyra se reúne com ministro Waldez Góes e secretários 

Entre os pedidos estão recursos para a realização de obras de contenção e estabilização de encostas em áreas de alto risco, para obras estruturantes de macrodrenagem e habitação de interesse social. 

“Viemos dar mais um passo para a reestruturação dos nossos municípios após as chuvas dos últimos dias. Apresentamos um pacote de investimentos de quase R$ 8 bilhões para recompor as áreas que foram diretamente afetadas. O que precisamos, de verdade, é ter uma agenda de trabalho para que as nossas cidades sejam mais resilientes”, disse a governadora.

O ministro Vladimir Lima reafirmou a intenção do governo federal de auxiliar na reestruturação das cidades. "A governadora trouxe novas e importantes propostas para discussão, para que possamos reestruturar o que foi afetado e de forma preventiva preservas a vida de quem vive em área de risco”, declarou. 

Reportar Erro

Veja também

Newsletter