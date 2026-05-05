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Notícias Raquel Lyra defende pacote de investimentos para obras em cidades atingidas pelas chuvas Solicitações são voltadas à reestruturação dos territórios que mais sofreram com os impactos do temporal

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, se reuniu nesta terça-feira (5) com o ministro das Cidades, Vladimir Lima. Em pauta, a apresentação de um pacote com cerca de R$ 8 bilhões em solicitações voltadas à reestruturação dos territórios que mais sofreram com os impactos do temporal.

Entre os pedidos estão recursos para a realização de obras de contenção e estabilização de encostas em áreas de alto risco, para obras estruturantes de macrodrenagem e habitação de interesse social.

“Viemos dar mais um passo para a reestruturação dos nossos municípios após as chuvas dos últimos dias. Apresentamos um pacote de investimentos de quase R$ 8 bilhões para recompor as áreas que foram diretamente afetadas. O que precisamos, de verdade, é ter uma agenda de trabalho para que as nossas cidades sejam mais resilientes”, disse a governadora.

O ministro Vladimir Lima reafirmou a intenção do governo federal de auxiliar na reestruturação das cidades. "A governadora trouxe novas e importantes propostas para discussão, para que possamos reestruturar o que foi afetado e de forma preventiva preservas a vida de quem vive em área de risco”, declarou.

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