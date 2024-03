Raquel Lyra e João Campos emitem nota nas redes sociais sobre incêndio em prédio no Recife; confira

A- A+

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e o prefeito do Recife, João Campos (PSB), utilizaram as suas redes sociais na noite desta quinta-feira (28), para comentar sobre o incêndio no Edifício Botanik Torre Flora, no bairro da Torre, na Zona Norte do Recife.

A Construtora Carrilho é a responsável pelo empreendimento, que ainda estava em fase de construção.

Políticos usam redes sociais para comentar incêndio; não há vítimas | Foto: Filipe Ramos/Cortesia

A tucana escreveu que está acompanhando o episódio e que o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) "está atuando no local e cuidando para que todas as pessoas que moram na área fiquem seguras."

Acompanhando junto às forças de segurança pública a situação do prédio em construção que está em chamas, no bairro da Torre, no Recife. O Corpo de Bombeiros está atuando no local, e cuidando para que todas as pessoas que moram na área fiquem seguras. — Raquel Lyra (@raquellyra) March 29, 2024

Campos, por sua vez, também disse estar monitorando a situação à distância e garantiu ter acionado equipes para auxiliarem no trabalho. Uma delas é a Defesa Civil.

"Acionei o nosso Centro de Operações do Recife (COP) para monitorar os efeitos causados por um incêndio em um prédio em construção na Torre. Nossas equipes, incluindo a Defesa Civil, atuam dando suporte aos bombeiros para bloquear o acesso às ruas e áreas próximas do local. Seguirei acompanhando essa situação daqui da Prefeitura, junto com os coordenadores das equipes que estão atuando", escreveu.

Veja também

EUA Remoção de escombros após colapso de ponte começa nos EUA