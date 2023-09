Raquel Lyra empossa 338 policiais penais e entrega 20 novas viaturas

A- A+

A governadora Raquel Lyra (PSDB) empossou 338 policiais penais aprovados no concurso realizado em 2021. A solenidade de posse foi realizada. nesta terça-feira (12), no auditório da Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata - Região Metropolitana do Recife.

Ao lado da governadora estiveram o secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro Carvalho, a secretária de Justiça e Direitos Humanos, Lucinha Mota, além de outros representantes do governo, do legislativo e do judiciário.

Esses profissionais vão reforçar a segurança das unidades prisionais de Pernambuco. Todos os policiais que foram empossados nesta terça já realizaram o curso de formação e estão aptos para iniciar as atividades.

O concurso previa a contratação inicial de 200 agentes, mas a convocação últrapassou esse número, e a nomeação dos candidatos foi publicada no Diário Oficial do Estado, na edição do dia 1° de agosto.

De acordo com a governadora Raquel Lyra, essa entrada dos agentes penais faz parte do programa "Juntos Pela Segurança", uma política pública voltada para garantir a redução sistemática dos índices de criminalidade no Estado. São R$ 1 bilhão em recursos para a área.

"Só é possível [reduzir os índices de criminalidade] se tivermos um sistema penitenciário que permita a ressocialização dos presos e garanta proteção à comunidade externa. Isso faz parte de uma grande estratégia de fortalecimento do sistema que vai da construção de novas unidades, da conclusão de obras inacabadas e do fortalecimento operacional na aquisição de equipamentos", afirmou Raquel Lyra.

Além de empossar os agentes, a governadora também realizou a entrega de 20 novas viaturas, de médio e grande porte, para a polícia penal. Ela agradeceu ao ministro da justiça, Flávio Dino, pela parceria.

"Desde o início do nosso mandato, temos uma relação estreita com o Ministério da Justiça, através de uma força do sistema nacional de polícia penitenciária. Quero agradecer ao ministro Flávio Dino. São 20 novas viaturas, que se somam a outros investimentos na captação das nossas equipes", disse Raquel.

