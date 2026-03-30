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Mobilidade Raquel Lyra entrega 40 novos ônibus climatizados para a RMR e anuncia linha TI Macaxeira/TI Xambá Governadora ainda assinou um aditivo contratual para a frota do consórcio Conorte, assegurando a chegada de 110 novos ônibus climatizados para atender a região norte da RMR

Os primeiros 40 ônibus climatizados que vão servir à população na Região Metropolitana do Recife (RMR) foram entregues na manhã desta segunda-feira (30), pela governadora Raquel Lyra, no Palácio do Campo das Princesas. Ao todo, 80 coletivos serão colocados nas ruas. A outra metade deve ser entregue até o meio do ano.

A entrega faz parte do pacote de investimentos do Estado. Além dos novos ônibus, a governadora anunciou a linha TI Macaxeira/TI Xambá, que entrará em operação nas próximas semanas, atendendo a uma nova demanda da população da RMR. Entre as novidades, ainda está inclusa a implementação de um plano de saúde para cerca de 10 mil motoristas do sistema.

"Estamos garantindo a entrega de mais 80 ônibus climatizados. São quase 300 entregues desde 2023, o maior investimento da história do transporte público. Investimos R$ 500 milhões por ano, mas é claro que não está do jeito que queremos, por isso estamos ampliando as linhas", falou a governadora.

"A linha que liga o TI Xambá até a Macaxeira está garantida depois de 10 anos de espera. Estamos colocando mais 3.300 novos abrigos nos pontos de ônibus. Quem vive aqui na Região Metropolitana tem o direito de passar mais tempo com seus filhos e menos tempo no trânsito, é assim que a gente trabalha para um Pernambuco melhor”, complementou.

Os novos veículos, que foram entregues às linhas da concessionária MobiBrasil para atender a população da Zona Oeste do Recife e cidades como Camaragibe e São Lourenço da Mata, contam com ar-condicionado, acessibilidade, carregadores USB, plataforma elevatória e tecnologia Euro 6, que reduz em 75% a emissão de poluentes.

"Estamos trabalhando muito forte na questão de mobilidade. O Arco Metropolitano é uma prova viva disso. Mas a gente precisa também melhorar os ônibus que aqui circulam. Agora, são 80 novos ônibus, 40 já vão entrar em circulação agora. Fora desses, mais 100 vão chegar, serão 100% elétricos”, explicou o secretário de Mobilidade e Infraestrutura, André Teixeira Filho.

Além da renovação imediata da frota e da criação da linha TI Macaxeira/TI Xambá, Raquel Lyra assinou um aditivo contratual para a frota do consórcio Conorte, assegurando a chegada de 110 novos ônibus climatizados para atender a região norte da RMR, além da publicação do edital para a climatização das estações de BRT, contemplando as 35 unidades atualmente em operação e nove que estão em reforma.

De acordo com o diretor de planejamento do Grande Recife, Jonathan Valença, os novos veículos trazem mais sustentabilidade. "Eles têm uma emissão de particulados e de gases poluentes 75% menor do que os ônibus antigos. Quando o bilhete único foi aprovado, tinham grande temor se o Governo do Estado ia continuar garantindo os investimentos na frota. E aqui está a prova disso, uma renovação que atende ao pedido do cidadão metropolitano”, afirmou.

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