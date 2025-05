A- A+

SAÚDE Raquel Lyra entrega Carretas da Mulher Pernambucana para expandir a saúde da mulher no estado Carretas integram uma linha completa de cuidado à saúde da mulher voltada à prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo do útero

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), entregou oficialmente as Carretas da Mulher Pernambucana durante evento realizado na tarde desta quinta-feira (29), em frente ao Palácio do Campo das Princesas.

A iniciativa faz parte do programa Cuida Mulher PE, voltado à promoção da saúde feminina em todo o estado.

Os veículos, equipados com tecnologia portátil, são uma antiga promessa de campanha. Dentro de cada carreta, as pacientes poderão realizar atendimento especializado com mamografias, ultrassonografias, biópsias, consultas com mastologistas e ginecologistas, além de teleatendimento.

“Nesse mais um capítulo do programa, fica muito claro o quanto a gente ainda pode fazer para garantir uma saúde de mais qualidade. Estamos entregando mudança. E o melhor de tudo é que a mudança já começou”, afirmou Raquel Lyra.

A chefe do Executivo estadual reforçou que as carretas integram uma linha completa de cuidado à saúde da mulher, especialmente voltada à prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo do útero.

Segundo a governadora, mais de 8 mil mulheres morreram no estado entre 2016 e 2024 vítimas da doença, muitas delas por falta de acesso a exames e tratamento.

“Não é factível nem justo que a gente ainda veja mães morrendo por câncer de colo do útero e de mama. Isso acontece, principalmente, com mulheres pobres que não tiveram acesso à vacina, ao exame, ao tratamento. A gente está aqui para mudar isso. É inadmissível naturalizar essa dor”, ressaltou a gestora durante discurso.

As unidades móveis devem realizar 14.600 procedimentos por mês e têm como meta atender pelo menos 175 mil mulheres por ano.

Elas percorrerão todas as regiões de Pernambuco, articuladas com a atenção primária e especializada do estado, além das unidades de referência em oncologia.

A secretária estadual de Saúde, Zilda do Rego Cavalcanti, ressaltou que o grande diferencial das carretas é a resolutividade do serviço.

“Elas não só fazem a mamografia, elas cuidam de todas as lesões que a mamografia pode encontrar, esclarecendo até o final. Isso é um diferencial. A mulher não vai sair sem saber o que tem. Vai ter diagnóstico, acompanhamento e encaminhamento com agilidade”, explicou.



