A governadora Raquel Lyra (PSDB) garantiu que Pernambuco vai ajudar o Rio Grande do Sul. O Estado já registrou, até a manhã desta segunda-feira (6), mais de 80 mortes em decorrência das chuvas. Bombeiros, cães farejadores e equipamentos serão encaminhados na manhã de terça-feira (7).



A ajuda está sendo feita em rede, dentro do Consórcio Nordeste, que reúne os nove governadores do Nordeste. O trabalho, coordenado pela presidente do grupo, a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), tem ponte direta com o ministro da Defesa, José Mucio Monteiro.



“Já estamos ajudando. Vamos enviar homens e mulheres bombeiros, equipamentos como bote, roupas de mergulho, colchões. Isso tudo deve sair amanhã (7) pela manhã”, assegurou a governadora, antes de participar de encontro para discutir a assistência social aos municípios. A discussão acontece hoje e amanhã, no Cais do Sertão, no Bairro do Recife.

“Vamos permitir que aquele povo seja acalentado. A gente precisa levar essa esperança para que o governador (Eduardo Leite) saiba que não está só. Nosso povo é trabalhador, solidário e aguerrido”, enfatizou Raquel Lyra, dizendo que tem conversado com o gestor, seu correligionário.

