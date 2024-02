Raquel Lyra monitora forças de segurança de Pernambuco para o Carnaval 2024

A- A+

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), e a vice-governadora, Priscila Krause (Cidadania), visitaram, nesta sexta-feira (9), o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), no bairro de São José, Centro do Recife, para monitorar as operações das forças de segurança do Estado para o Carnaval 2024. O secretário de Defesa Social do Estado, Alessandro Carvalho, também participou da visita.

O Estado investiu R$ 12,2 milhões nos órgãos de segurança, que englobam as polícias Civil, Militar, Científica, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, a Corregedoria da SDS e a Secretaria Executiva de Gestão Integrada (Segi).

Para 2024, a Secretaria de Defesa Social aumentou o emprego de efetivo em 10,2%, principalmente na Região Metropolitana do Recife, por haver maior circulação de pessoas, entre os dias 8 e 13 de fevereiro. No total, são 67.842 jornadas extras.

Durante a vistoria, Raquel, Priscila e Alessandro puderam acompanhar todas as câmeras de segurança espalhadas pelo Estado, especialmente para as que ficam próximas a polos e vias onde acontecem as festas carnavalescas, após este momento, cumprimentaram os agentes que trabalham no monitoramento.

Raquel falou, durante coletiva de imprensa, sobre os últimos episódios de violência no Estado que resultaram na morte de dois assaltantes, em Olinda, após tentativa de assalto a um militar do Exército Brasileiro, e um esfaqueamento de um turista, no Recife.

“O que aconteceu em Olinda está registrado que foi uma ação em legítima defesa. Quanto ao que aconteceu no Recife, a gente deve buscar cumprir os protocolos que foram pactuados para permitir que a população possa voltar pra casa com segurança. Gracas a Deus, o motorista que foi vítima passa bem e nós estamos acompanhando as ocorrências”, pontuou Lyra.

