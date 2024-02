A- A+

PERNAMBUCO Raquel Lyra participa de monitoramento do Juntos pela Segurança e traça metas para reduzir violência Durante reunião, também foram discutidos os resultados do Carnaval de 2024 no Estado

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), comandou mais uma reunião do Juntos pela Segurança, na noite desta segunda-feira (19). O momento aconteceu na sede da Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional, no Recife. A ação é feita semanalmente, com monitoramento e acompanhamento dos dados do trabalho realizado para promoção de proteção da população.

Durante a reunião, os gestores das forças operacionais do Estado apresentaram os resultados de segurança em Pernambuco e ações importantes para a redução da violência.

“Nos reunimos mais uma vez com o time do Juntos pela Segurança para garantir as ações que vão fazer com que Pernambuco possa ter de volta a paz para seus cidadãos. A gente sabe que com trabalho efetivo e com as tropas que a gente tem à nossa disposição, servidores públicos do estado de Pernambuco, vamos conseguir planejar e executar ações para a redução da violência, devolver a paz para o povo pernambucano e garantir um local de mais paz social para a nossa gente”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.

A reunião também foi marcada pela análise das forças operacionais sobre os resultados obtidos no Carnaval deste ano. As ações de proteção começaram a ser planejadas ainda em setembro do ano passado. A pauta levou em conta dados da Secretaria de Defesa Social (SDS), que registrou, durante o período carnavalesco, uma diminuição de 40% no número de roubos em relação a 2023 e de quase 30% dos furtos.

“Nós repassamos à governadora todos os resultados sobre os indicadores de mortes violentas intencionais, desde o começo do ano até ontem (18), com um retrato de cada área integrada de segurança. E traçamos um cenário para que a gente possa decidir quais são as ações necessárias para que tenhamos redução do número de homicídios no Estado nas próximas semanas", destacou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

Presentes na reunião, estavam os secretários Fabrício Marques (Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional) e Paulo Paes (Administração Penitenciária e Ressocialização); comandante da Polícia Militar, coronel Ivanildo Torres; o chefe da Polícia Civil, Renato Leite; além de outros gestores da área de segurança do Estado.

Veja também

guerra na ucrânia Piloto russo achado morto após desertar para a Ucrânia era "cadáver moral", diz espião-chefe russo