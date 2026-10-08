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ufpe Raquel Lyra presta solidariedade à comunidade acadêmica da UFPE após incêndio em prédio Incêndio foi registrado na noite dessa quarta-feira (7), no prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine)

A governadora Raquel Lyra prestou solidariedade à comunidade acadêmica da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) após incêndio no prédio da Diretoria de Inovação e Empreendedorismo (Dine), registrado na noite dessa quarta-feira (7).



"Acompanhei, desde o primeiro momento, a atuação do Corpo de Bombeiros, que foi mobilizado imediatamente para atender à ocorrência", afirmou a gestora em nota divulgada nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (8).

Raquel Lyra se colocou à disposição para colaborar com a investigação da Polícia Federal, que fará uma perícia no local nesta manhã. A corporação vai instaurar um inquérito policial para apurar as circunstâncias e causas do incêndio.

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