Raquel Lyra se solidariza com familiares das vítimas das chuvas em Pernambuco: "carinho e respeito"

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A governadora Raquel Lyra expressou, neste sábado (2), solidariedade às famílias das cinco vítimas fatais após deslizamentos de barreiras causados pelas fortes chuvas que atingiram Pernambuco, nesta sexta (1º). Ela comandou, neste sábado (2), mais uma reunião de monitoramento das chuvas, na sala de gerenciamento de crises do Centro Integrado de Operações de Defesa Social (Ciods).

"Quero agradecer muito às nossas forças do Corpo de Bombeiros, que estiveram presentes em todas as áreas em que foi pedido o resgate, salvamento. Infelizmente, nesses dois deslizamentos, a gente perdeu cinco pessoas e a gente não quer perder ninguém", lamentou.



"É uma história de uma vida que foi ceifada e que fala muito sobre a necessidade que a gente tem de compreender que nós estamos aqui para permitir que as pessoas possam viver com segurança. Então, às famílias, o nosso carinho, a nossa solidariedade. Os bombeiros fizeram a sua parte, a criança foi socorrida no Hospital da Restauração. Infelizmente, não conseguimos salvá-la. E aqui vai o meu gesto de carinho e respeito a eles e o nosso apoio", disse a governadora.







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