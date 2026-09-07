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PERNAMBUCO Raquel Lyra sobre o 7 de setembro: "É muito simbólico em Pernambuco, onde a pátria nasceu" Governadora esteve presente ao desfile cívico-militar desta segunda (7), na Imbiribeira, Zona Sul da cidade

"Mais um sete de setembro que estamos aqui, ao lado das Forças Armadas, do Exército Brasileiro, e é muito simbólico aqui em Pernambuco onde a pátria nasceu, onde lutamos muito pela democracia ()". Foi dessa forma que a governadora Raquel Lyra (PSD) iniciou seu pronunciamento deste sete de setembro de 2026, antes do inicio do Desfile Cívico-Militar realizado nesta segunda-feira ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade.

Após as formalidades militares de praxe e revista da tropa, quando desfilou em carro aberto, a governadora retornou e nas imediações do palanque conversou com a imprensa, ocasião em que relembrou sua infância ao lado dos pais que a levava aos desfiles em celebração à data.

"Eu sempre estive presente nos desfiles de sete de setembro, como governadora de Pernambuco, como prefeita de minha cidade, Caruaru, mas também como cidadã carregando a bandeirinha do Brasil, levada pelos meus pais ", relembrou ela que está candidata à reeleição ao governo do estado.

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O Desfile Cívico-Militar do Recife acontece nesta segunda-feira (7) ao longo da Av. Mascarenhas de Moraes, na Imbiribeira, Zona Sul da cidade. | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

"Onde nasceu a pátria"

Também presente no desfile desta segunda-feira (7), ao lado da governadora Raquel Lyra (PSD), o general Carlos Machado, à frente do Comando Militar do Nordeste (CMNE) falou sobre este Dia da Pátria.

"É o Dia da Pátria, no local onde nasceu a pátria. Aqui perto dos Montes Guararapes nós consideramos que foi onde a pátria nasceu, a nacionalidade brasileira nasceu, o exército brasileiro nasceu", destacou o general que, ao ser questionado sobre a relação da data com a proximidade das eleições em outubro, respondeu: "É a democracia se colocando".

No palanque

Além das autoridades militares presentes no desfile deste sete de setembro na Imbiribeira, Zona Sul de Recife, presentes no palanque oficial estavam os candidatos ao senado Mendonça Filho (PL) e Eduardo da Fonte (PP) - este último da chapa da governadora Raquel Lyra, candidata à reeleição. O outro candidato a senador com Raquel, Túlio Gadêlha (PSD), também esteve no desfile.

A governadora Raquel Lyra não ficou para assistir o desfile. Após suas falas ela subiu a palanque para cumprimentar os presentes e saiu em seguida do local.

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