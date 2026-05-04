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Ações Raquel Lyra tem reunião com ministro para reforçar apoio a municípios impactados pelas chuvas Governadora de Pernambuco esteve com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, nesta segunda-feira (4); novo encontro ocorrerá nesta terça-feira (5), em Brasília, com participação de outros integrantes do governo federal

Após as chuvas que afetaram diversos municípios pernambucanos na última semana, a governadora Raquel Lyra vai a Brasília, nesta terça-feira (5), para se reunir com representantes do governo federal. O objetivo é captar recursos que serão disponibilizados a ações de reconstrução e de prevenção no estado.

Raquel Lyra já teve um primeiro encontro, ontem, com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, na capital pernambucana. Em Brasília, a governadora volta a ser recebida pelo titular do MIDR, além da ministra da Casa Civil, Miriam Aparecida Belchior, e do ministro das Cidades, Vladimir Lima.

O ministro confirmou o reconhecimento da situação de emergência em 27 municípios pernambucanos, que foi decretado pelo governo estadual no último sábado (2).

A medida tem validade de 180 dias e possibilita acelerar a execução de ações emergenciais, além de permitir solicitação de apoio e investimentos junto ao governo federal.

No encontro na capital pernambucana, Raquel Lyra e representantes da gestão estadual apresentaram as ações adotadas de emergência ao ministro Waldez Góes.

Nova reunião

Essa foi apenas a primeira reunião, uma vez que a governadora de Pernambuco estará em Brasília nesta terça-feira (5), onde se encontrará novamente com o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes; com a ministra da Casa Civil, Miriam Aparecida Belchior,; e com o ministro das Cidades, Vladimir Lima.

Neste segundo encontro deverá haver o detalhamento dos serviços emergencias necessários e os recursos que serão disponibilizados ao estado para mitigar os impactos das chuvas. O valor total estimado pelo governo do estado é R$ 6,3 bilhões.

“Ao mesmo tempo que a gente está junto ajudando na resposta ao desastre que aconteceu, seja com ajuda humanitária ou restabelecimento de serviços, mas tratar também de diminuir o risco das pessoas. Isso se diminui com investimentos em prevenção que estão sendo prospectados pela governadora”, iniciou o ministro, que não definiu os valores do recurso que será destinado ao estado.

“Quando se trata de resposta em Defesa Civil, é o que for necessário [valores dos recursos]. Não posso precisar qual é a necessidade porque isso é prospectado pelas situações que ocorreram em cada município. Vai se precificando e se tornando apoio. O que for necessário de ajuda humanitária e do reconhecimento de reconstrução, o governo do presidente Lula vai garantir, além de tudo que a governadora Raquel [Lyra] vem fazendo”, completou o ministro Waldez Góes.

De acordo com a governadora Raquel Lyra, após agir nas ajudas humanitárias, o estado agora está avançando para a fase de reconstrução e de parcerias com o governo federal. Segundo ela, o objetivo é conseguir mais recursos para investimentos em obras que garantam às cidades "a possibilidade de serem mais resilientes".

Entre as obras necessárias para a prevenção de novos desastres naturais, Raquel Lyra ressaltou a construção de barragens e dragagem dos rios da Região Metropolitana do Recife (RMR).

"Vamos solicitar apoio financeiro [ao governo federal]. O que tem sido gasto até o momento vem do governo do estado. O reconhecimento da situação de emergência abre as portas para a gente conseguir parceria e poder dividir essa conta do ponto de vista de financiamento das obras e ações que precisam ser feitas, mas focadas no cuidado com essas pessoas", afirmou.

Impacto das chuvas em Pernambuco

Os dois dias de chuvas que atingiram diversas áreas de Pernambuco deixaram 1.632 pessoas desabrigadas e 7.908 desalojadas, segundo a Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil de Pernambuco (SEPDEC).

As chuvas também deixaram um total de seis vítimas fatais. Uma mulher e seu filho morreram após um deslizamento de terra no bairro do Passarinho, em Olinda.

A queda de uma barreira sobre uma casa em Dois Unidos, na Zona Norte do Recife, ocasionou as mortes de outra mulher e seus dois filhos (um menino e uma menina).

O último caso confirmado foi registrado em São Lourenço da Mata e teve como vítima um homem.



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