Raquel Lyra visita o Hospital da Restauração e afirma compromisso em descentralizar a saúde

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, visitou, na sexta-feira (13), o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife. Principal unidade hospitalar do Estado, o HR concentra mais de 800 leitos, sendo referência em casos de queimaduras graves, intoxicação exógena e por animais peçonhentos, vítimas de violência e acidentes de trânsito.



Durante a visita, Raquel Lyra conversou com médicos, enfermeiros, servidores, pacientes e acompanhantes, ouvindo as demandas por melhorias que devem ser realizadas na unidade. A governadora discutiu sobre as prioridades para o HR e também destacou o compromisso do governo em descentralizar a saúde.

“Conforme nos comprometemos em estar perto de quem mais precisa em Pernambuco, viemos visitar o Hospital da Restauração. Aqui, a gente vê que o prédio precisa de muitos cuidados para atender à população. Nós estamos fazendo um diagnóstico do contrato referente à obra que está em andamento para colocar de pé o hospital que é a maior referência do Norte e Nordeste brasileiro. Vamos avançar com os mutirões de cirurgias e avançar na descentralização da saúde”, comentou Lyra.

Também participaram da visita, que percorreu as emergências adulto e pediátrica, a unidade de queimados e o setor de imagem, a vice-governadora, Priscila Krause, e a secretária de saúde, Zilda do Rego Cavalcanti. A comitiva foi acompanhada pelo diretor-geral do Hospital da Restauração, Petrus Andrade.

“Viemos ver de perto a situação do hospital, andamos pelo setor de queimados, pediatria e emergências e confirmamos a necessidade do cuidado, de manutenção e descentralização dos serviços para atender também o interior do Estado”, ressaltou a vice-governadora, Priscila Krause.



A secretária de Saúde defendeu que, além de manter os leitos de retaguarda já existentes, é preciso também criar novos em outras regiões para descentralizar a demanda do HR.

"Atualmente, a Restauração é o único hospital que atende urgência e emergência 24 horas em todo o Estado. Precisamos estabelecer uma rede de referenciamento, construindo novos hospitais pelo estado, mas também referenciando aqueles que já existem para as áreas que são críticas dentro do HR, como neurocirurgia, por exemplo", pontuou Zilda do Rego Cavalcanti.

Já o diretor-geral da Restauração, Petrus Andrade, reforçou a importância da unidade enquanto referência hospitalar. "Sem dúvida, o HR é o principal hospital da rede de saúde de Pernambuco e concentra algumas especialidades que são referência em todo o Estado, como neurocirurgia, neurologia e cirurgia pediátrica", frisou.



Segundo o Governo do Estado, a emergência geral do HR recebe, em média, 70 pacientes graves por dia vindos de todos os municípios pernambucanos. Aproximadamente quatro mil servidores trabalham na unidade, sendo três mil profissionais de saúde, que realizam cerca de sete mil atendimentos ambulatoriais por mês.

No hospital, também são realizados em média seis mil atendimentos de emergência (clínica, geral e pediátrica), além de 800 cirurgias, sendo 300 eletivas e 500 de emergência.

