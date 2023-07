A- A+

SEGURANÇA Raquel Lyra pede paciência aos policiais civis e se compromete com valorização da categoria "Rafael, eu não esqueci de vocês. Só peço mais um pouco de paciência, pois a valorização irá sair", garantiu, em resposta ao presidente do Sinpol-PE

A diretoria do Sindicato dos Policiais Civils de Pernambuco (Sinpol-PE) marcou presença no lançamento do programa Juntos Pela Segurança, do Governo de Pernambuco. O evento aconteceu na tarde desta segunda-feira (31), no Teatro Guararapes.

Com faixas e cartazes evidenciando a falta de segurança e de valorização da categoria o Sinpol esteve no evento para, entre outras ações, cobrar respostas.





O presidente do Sinpol, Rafael Cavalcanti, levou para o ato a Carta Compromisso assinada por Raquel durante a campanha eleitoral.

"É fundamental que a gente possa ter investimentos adequados na segurança pública e a governadora se comprometeu, ainda quando era candidata, a mudar a curva da falta de investimentos que Pernambuco vem sofrendo. É preciso investir em segurança pública, em estrutura, contratação de pessoal e valorização do efetivo, que aqui em Pernambuco é o mais massacrado salarialmente, com a maior defasagem, mas que faz tanto. Esses policiais estão adoecendo, estão mal remunerados e trabalhando em locais completamente inadequados. Tá na hora de Pernambuco ter segurança pública como prioridade”, ressaltou.

Na chegada de Raquel Lyra ao local do evento, o presidente a cumprimentou questionando sobre a valorização dos agentes da Polícia Civil e também sobre a campanha salarial.

"Rafael, eu não esqueci de vocês. Só peço mais um pouco de paciência, pois a valorização irá sair", garantiu Raquel.

Os agentes de segurança denunciam algumas das precárias condições em que realizam o seu trabalho diariamente. Consultas com psiquiatra, delegacias com estruturas precárias, salários sem reajustes e efetivo reduzido são os principais alertas. Clique aqui para ler.

Veja também

Conselho de Segurança da ONU EUA e Equador apresentarão resolução na ONU sobre força de segurança no Haiti