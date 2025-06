Raquel prestigia abertura do São João de Surubim e acompanha operação de segurança

A- A+

A abertura oficial do São João de Surubim, no Agreste de Pernambuco, contou com a participação da governadora do estado, Raquel Lyra, na noite dessa sexta-feira (20).

A festa aconteceu no Parque de Vaquejadas Jota Galdino. O evento deste ano tem o apoio da gestão estadual, que inclui a estrutura de segurança pública.

Raquel prestigiou a abertura dos festejos ao lado da vice-governadora Priscila Krause e do prefeito de Surubim, Cleber Chaparral. A governadora acompanhou a operação policial no posto de comando, além de cumprimentar os presentes no parque.

"Estou muito feliz por reencontrar o povo desta região, participando de perto deste grande São João. O Governo de Pernambuco está garantindo a festa junina mais segura da nossa história e apoia a realização deste festejo tradicional pela importância que tem na cultura popular, na geração de emprego e renda, e também por levar alegria à nossa gente", ressaltou a governadora Raquel Lyra.

Cerca de 30 mil pessoas devem participar de cada noite de programação, que segue até o próximo sábado (28) no Parque de Vaquejadas e no Polo Centro.

"Estamos realizando um grande São João, à altura do que o povo de Surubim merece. Seguimos pensando e agindo em grande escala, com projetos que valorizam a nossa cultura, movimentam a economia e levam dignidade a cada canto da nossa cidade", comemorou o prefeito de Surubim, Cleber Chaparral.

Segurança pública

Em Surubim, o Governo de Pernambuco montou um esquema especial de segurança com 1.200 policiais militares, patrulhamento móvel, viaturas, pontos elevados de observação e monitoramento aéreo com drones.

A operação envolve ainda a Delegacia Móvel da Polícia Civil, reforço no plantão da delegacia local, atuação da Polícia Científica, além do efetivo do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco, com equipes prontas para resgates, salvamentos e combate a incêndios.

