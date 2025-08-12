A- A+

SAÚDE Ratos, morcegos e cobras: governo brasileiro apreende carcaças de animais de alto risco sanitário A intercepção foi realizada no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) apreendeu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, mais de 130 carcaças de animais consideradas de alto risco sanitário trazidas por um homem proveniente da Nigéria. Agentes da Vigilância Agropecuária Internacional (Vigiagro) interceptaram o passageiro no último dia 6, quando chegou ao Brasil.

De acordo com uma nota emitida pelo Mapa, foram interceptados 46 kg de carcaças, dentre elas:

53 ratos empalhados;

20 pássaros diversos;

19 cobras;

12 morcegos;

nove cabeças de gavião e uma de calau;

seis cabeças de bagre;

cinco cabeças de papagaio;

quatro cabeças de primata;

e três cabeças de canídeos (família que engloba cães e lobos).

"Estes materiais podem carregar vírus e patógenos perigosos, como raiva, gripe aviária, ebola, entre outros. Além do risco à saúde humana e animal, representam ameaça à fauna silvestre e à biodiversidade brasileira", diz o comunicado.





Ainda, de acordo com o Mapa, o transporte de produtos de origem animal ou vegetal sem autorização prévia da pasta é proibido e está sujeito à apreensão.

