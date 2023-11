A- A+

Rio de Janeiro Ratos são flagrados em piscina no RJ e mulher brinca: "60 ºC no RJ, e olha o que apareceu" Imagens viralizaram na internet

Três ratos foram flagrados dentro de uma piscina de plástico, em plena luz do dia, no Rio de Janeiro. A cena inusitada aconteceu nessa segunda-feira (21) e foi compartilhada nas redes sociais.



No vídeo, feito por Juliana Leite, proprietária da residência, é possível ver os ratos em meio a vários brinquedos que estavam na água. "60 ºC no RJ, e olha o que apareceu na piscina dos meus filhos", escreveu a mulher.



As imagens viralizaram na internet e, até o fechamento desta matéria, contam com mais de 740 mil visualizações e milhares de compartilhamentos. Na gravação, dois ratos aparecem no canto da piscina e o terceiro em cima de um brinquedo.



"Gente, seis horas da manhã, essas pestes estragaram a piscina da minha filha. Que nojo, vou ter que jogar os brinquedos", narrou Juliana, enquanto gravava a situação.

Nos comentários, alguns usuários saíram em defesa dos ratos e apontaram a onda de calor que afeta o Rio de Janeiro como motivo para os animais estarem na água.



"Tadinhos, eles estavam com calor", escreveu uma internauta. "Tenho agonia de rato, mas não consigo deixar de sentir dó deles. Estou passando calor também", publicou outra.



Algumas pessoas se mostraram apavoradas com a cena. "Para mim, isso é um filme de terror, tenho pavor de rato", escreveu Rosana Ferreira, na postagem no TikTok. "A sua piscina está cheia de ratos... Cazuza é atemporal ", brincou Rafa Rodrigues.

