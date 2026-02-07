A- A+

INTERVENÇÃO MÉDICS Raul Gazolla: entenda a doença degenerativa que fará o ator se submeter a uma cirurgia Aos 70 anos, Gazolla passará por intervenção para tratar dores que o afastaram do esporte

O ator Raul Gazolla, de 70 anos, será submetido a uma cirurgia para tratar uma artrose no quadril direito. A intervenção será realizada no dia 19 de março, para a colocação de uma prótese no local afetado.

Conhecido pela vida ativa, o ator teve que suspender sua prática de jiu-jitsu e musculação por conta dos sintomas. Gazolla tem uma carreira marcada por sucessos na televisão nos anos 1980 a 2000, como as novelas “Kananga do Japão” (1989) e “O clone” (2001).

A artrose ou osteoartrose é uma doença degenerativa que afeta as cartilagens. Geralmente é associada ao envelhecimento, com ocorrência mais comum nas articulações de carga, ou seja, naquelas que suportam mais peso, como pés, quadril, coluna e, principalmente, joelhos.

O quadril é a maior articulação do sistema musculoesquelético do corpo. Ela é formada pela conexão do fêmur (osso da coxa) com o acetábulo (parte da bacia que se liga a esse osso). Quando há o desgaste das cartilagens que revestem essas duas estruturas, o paciente costuma ter dor e pode experimentar limitações de movimento.

Segundo o Einstein Hospital Israelita, a dor da artrose costuma aparecer na região da virilha e na frente do quadril, piorando ao andar, ficar sentado por muito tempo ou deitar sobre o lado dolorido. Os sintomas também podem surgir na região da coxa, na lateral da bacia, nas nádegas e irradiar para a coluna lombar.

Nas fases mais avançadas, pode ocorrer diminuição da amplitude de movimentos, como dificuldade para cruzar a perna, colocar sapatos ou entrar e sair do carro.

O tratamento mais conservador da artrose de quadril consiste em sessões de fisioterapia com administração de analgésicos e anti-inflamatórios. Já nos quadros mais severos, é feita a cirurgia para retirar a cartilagem e ossos lesionados e substituí-los pelos componentes da prótese.

