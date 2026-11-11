A- A+

África RD Congo supera os 11 mil casos de ebola registrados Atual surto da doença, que é transmitida por contato com fluidos corporais e provoca uma grave febre hemorrágica, foi declarado em meados de maio, ainda que com vários meses de atraso

A República Democrática do Congo registrou mais de 11.000 casos de ebola, na pior epidemia da doença no país, segundo dados das autoridades de saúde consultados nesta quarta-feira (11) pela AFP.

O atual surto da doença, que é transmitida por contato com fluidos corporais e provoca uma grave febre hemorrágica, foi declarado em meados de maio, ainda que com vários meses de atraso.

A epidemia se concentra no leste da RD Congo, uma região devastada pelos conflitos entre grupos armados e o Exército, mas também surgiram casos em Uganda, Quênia e Nigéria.

De acordo com os dados mais recentes do Instituto Nacional de Saúde Pública Congolês, até o momento foram registrados 11.042 contágios e 5.387 mortes.

A pior epidemia de ebola já sofrida até agora na RD Congo, entre 2018 e 2020, havia provocado quase 2.300 mortes, de um total de 3.500 doentes.

Além da violência no leste do país e da fraca presença do Estado, um dos principais obstáculos para conter o surto é a ausência de uma vacina específica para a variante Bundibugyo, que está em sua origem.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou em outubro o início de um ensaio clínico na região para testar a eficácia da vacina Ervebo, homologada até agora apenas para a cepa Zaire do ebola.

A ONG Médicos Sem Fronteiras pediu na segunda-feira que o acesso a esta vacina seja ampliado com urgência para proteger as pessoas em situação de risco.

Veja também