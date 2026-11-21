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ÁFRICA RDC enfrenta grandes desafios para conter epidemia de ebola, diz ONG Handicap International Trabalhadores humanitários precisam enfrentar pequenos focos da doença em áreas remotas de uma vasta floresta tropical

O acesso dos trabalhadores humanitários a áreas isoladas e afetadas pelo ebola na República Democrática do Congo (RDC) é dificultado por três grandes obstáculos: a geografia, a insegurança e a desconfiança, explicou à AFP o responsável pela logística de emergência da ONG Handicap International.

Essenciais no combate à epidemia de ebola que mais matou na RDC, os trabalhadores humanitários precisam enfrentar pequenos focos da doença em áreas remotas de uma vasta floresta tropical, além da insegurança crônica no país, agravada pela atuação de rebeldes ligados ao grupo jihadista Estado Islâmico (EI), e da desconfiança de algumas comunidades.

Presente há três décadas no leste da RDC, antes da declaração da 17ª epidemia de ebola, há seis meses, a Handicap International se tornou uma das principais responsáveis pelo transporte de medicamentos e equipamentos de proteção e higiene para diversas ONGs locais e internacionais, essenciais no combate à doença, que apresenta uma taxa de letalidade de 50%.



Cadeia de abastecimento

Jérôme Bertrand é responsável pelas operações de emergência da Handicap International, com sede em Lyon, na França. Ele acaba de retornar de uma missão na província congolesa de Ituri, um dos principais epicentros da epidemia.

No leste do maior país da África Subsaariana, pequenos focos de ebola, dispersos a centenas de quilômetros das cidades, em uma floresta muitas vezes impenetrável, se espalharam por oito províncias e "criaram pequenos epicentros em áreas muito remotas", explica.

Manter a continuidade da cadeia de abastecimento é vital, alerta Bertrand, porque "estamos registrando 500 novos casos por semana".

A Organização Mundial da Saúde (OMS) acaba de iniciar os testes de duas novas vacinas.

"Se os resultados forem conclusivos, teremos que transportá-las em grandes quantidades, sob refrigeração, sem interromper a cadeia de frio, até áreas completamente desprovidas de eletricidade", disse Bertrand.

"Um comboio pode levar de duas a quatro semanas devido aos buracos e lamaçais durante a estação chuvosa. E, nos últimos quilômetros, muitas vezes precisamos transferir a carga para veículos menores", descreveu.

A isso se somam as "pontes destruídas" nessa vasta floresta úmida, atravessada por numerosos cursos d'água.



Insegurança

O segundo grande desafio é a segurança dos profissionais de saúde no leste da RDC, região marcada há décadas por conflitos que causam um elevado número de mortes, entre o Exército e diversos grupos rebeldes ou entre milícias locais.

Desde a declaração da 17ª epidemia de ebola no país, em maio, "foram registrados 80 incidentes de segurança contra profissionais de saúde, alguns com vítimas fatais", segundo Bertrand.

A Handicap International emprega mais de 130 pessoas na região, em sua imensa maioria congolesas, e dispõe de uma ampla rede de contatos.

"Temos contatos com praticamente todos os grupos armados, exceto com as ADF" (Forças Democráticas Aliadas). Ligada ao grupo Estado Islâmico, essa milícia matou pelo menos 110 civis em Ituri desde o início de novembro.

"Nossos caminhões levam a identificação da HI (Handicap International), e cada motorista é congolês, acompanhado por um assistente da região", relatou Bertrand.



Resistência cultural

Por fim, a desconfiança e até mesmo a resistência de algumas comunidades às medidas recomendadas pelos trabalhadores humanitários, por motivos culturais, constituem um terceiro grande desafio.

"Para alguns, acontece como com a covid em outros lugares: circulam os mesmos boatos e teorias da conspiração, como a de que 'não havia ebola antes da chegada dos trabalhadores humanitários ou do governo'", disse Bertrand.

"É perfeitamente compreensível: estamos mexendo com os costumes e com o sagrado. Por exemplo, na organização dos funerais, pedimos que mudem radicalmente sua maneira de se despedir dos mortos, porque lavam os corpos e os velam durante vários dias, tocando neles", explica.

"E o momento de maior risco de contágio do ebola é justamente quando a pessoa morreu", acrescentou.

"Precisamos ensinar as famílias a organizar funerais dignos, mas seguros, supervisionados por equipes treinadas que fornecem equipamentos de proteção aos familiares", destacou Bertrand. Daí a necessidade urgente de garantir o fornecimento contínuo desses equipamentos às áreas afetadas.

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