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Doença RDC receberá 70.000 doses da vacina Ervebo contra o ebola Epidemia já causou 2.420 mortes de um total de 5.105 casos confirmados, segundo os dados mais recentes publicados pela OMS

A Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou nesta quinta-feira (20) que 70.000 doses da vacina Ervebo estão disponíveis para a República Democrática do Congo (RDC); a vacina é aprovada para a cepa Zaire do vírus ebola, mas não para a cepa Bundibugyo, que circula atualmente no país.

"Essa alocação inclui 20.000 doses reservadas para um ensaio clínico de fase 3 destinado a avaliar o impacto da vacina sobre o vírus Bundibugyo, e 50.000 para trabalhadores da linha de frente e profissionais da saúde" na RDC, explicou a OMS em um comunicado.

Em 15 de maio, após um atraso de várias semanas, a RDC declarou sua 17ª epidemia de ebola nas regiões norte e leste, onde a presença do Estado é fraca, a infraestrutura de saúde é precária e a resposta está sobrecarregada por um aumento no número de casos.

A epidemia já causou 2.420 mortes de um total de 5.105 casos confirmados, segundo os dados mais recentes publicados pela OMS, tornando este o surto de ebola mais letal já registrado na RDC, onde a doença se propaga a uma velocidade sem precedentes.

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