Reação de menino pernambucano ao se ver com cabelo pela primeira vez emociona internet; assista

O pequeno Lorenzo, de 2 anos, emocionou a internet ao aparecer alegre se vendo com cabelo pela primeira vez na vida. Quando tinha apenas três meses, ele foi vítima de um incêndio na casa onde mora com a família, em São José do Egito, no Sertão de Pernambuco.

Lorenzo foi atendido pelo projeto João Taboão, de Taboão da Serra, em São Paulo, responsável por recuperar a autoestima de crianças que perderam cabelos em acidentes.

Após o incêndio, o menino viajou ao Recife para receber atendimento e passou dois meses internado. A recuperação foi boa, mas Lorenzo perdeu três dedos da mão esquerda e parte do tecido do rosto e da cabeça.

Segundo a BBC Brasil, o tecido foi reconstruído com enxertos de pele. Ele perdeu a capacidade de ter fios de cabelo.

"Quando o médico disse que ele não teria mais o cabelinho, isso partiu meu coração. Fiquei imaginando como seria para ele quando fosse mais velho", disse ao site Luciana Rafaela de Lima, mãe de Lorenzo.

Luciana conheceu o projeto ao assistir nas redes sociais ao vídeo de outro menino que também perdeu o tecido em um incêndio. A mãe de Lorenzo achou que seria um procedimento caro, mas descobriu que, na verdade, é gratuito.

"Pensei que teria que juntar bastante dinheiro para conseguir, mas entrei em contato e fiquei sabendo que o projeto era gratuito. Aí, com a ajuda de familiares meus e do meu marido, fomos para São Paulo em abril deste ano — mais de 3 mil quilômetros de casa".

A mãe conta que chorou ao ver a emoção de Lorenzo com o novo cabelo.

"Foi tão lindo ver a reação dele que eu chorei. Ele se olhou sorrindo, parecia emocionado como um adulto mesmo tendo só dois anos — não sei nem explicar a mágica daquele momento."

