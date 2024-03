Reação em cadeia: entenda em imagens como foi colisão de navio cargueiro em ponte nos EUA

A- A+

Parte de uma ponte de três quilômetros de extensão em Baltimore, na Costa Leste dos EUA, desabou ao ser atingida por um navio de carga de 300 metros de comprimento, na madrugada desta terça-feira. Cerca de oito pessoas teriam caído na água do rio Patapsco, juntamente com carros e outros veículos, quando toda a estrutura colapsou em uma reação em cadeia.

A ponte Francis Scott Key, inaugurada em 1977, cruza o rio Patapsco, na região do porto de Baltimore, e é uma importante via local. Mais de 12,4 milhões de veículos cruzaram a ponte em 2023, segundo um relatório do governo do estadual. Entenda abaixo como foi o acidente:

A aproximação

Antes da batida, o navio-cargueiro Dali relatou perda de propulsão por um problema elétrico, que deixou a embarcação sem energia. Segundo as autoridades, a informação sobre a falha foi passada pela tripulação do cargueiro. Nas imagens, é possível ver o cargueiro se aproximando da ponte com as luzes desligadas.

Mudança de direção e impacto

Já com uma luz acessa, o navio muda a sua direção, se aproxima e bate em um dos pilares do vão central da Ponte Francis Scott Key. A tripulação chegou a conseguir avisar as autoridades de que iria colidir com a estrutura. O alerta permitiu o fechamento da ponte para a passagem de carros.

"Estamos gratos por, entre o 'mayday' e o colapso, termos tido funcionários que foram capazes de começar a parar o fluxo de tráfego para que mais carros não estivessem na ponte", disse Moore.

Início do colapso

A queda da ponte começa pelo vão Sul. Na sequência, a estrutura do vão Central também começa a desabar. Segundo as autoridades, apenas uma equipe que trabalhava em uma obra estava na estrutura no momento do acidente. Números iniciais indicavam que até 20 pessoas poderiam ter caído na água, além de carros. Posteriormente, no entanto, o número de vítimas foi corrigido para 8.

De acordo com a emissora NBC, duas pessoas foram resgatadas até o momento e já receberam alta. Equipes ainda procuraram por outras seis vítimas.

Colapso total

O vão Central da ponte desaba totalmente, sendo seguido do colapso do vão Norte.

Colapso geral em 30 segundos

Cerca de 30 segundos após o impacto do Dali, toda a estrutura principal da ponte desaba. O acidente aconteceu por volta da 01h30 (02h30 em Brasília).

