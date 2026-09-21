A- A+

ANIVERSÁRIO Real Hospital Português celebra 171 anos com divulgação de novos mascotes Programação de comemoração do aniversário da instituição teve missa em ação de graças e solenidade, nesta segunda-feira (21)

O Real Hospital Português (RHP) celebrou o aniversário de 171 anos da instituição com uma programação especial, nesta segunda-feira (21).

A agenda de comemoração começou com uma missa em ação de graças celebrada pelo frei Paulo na capela do hospital.

Na sequência, houve uma solenidade no salão de convenções Laura Areias, no Edifício Egas Moniz.

A solenidade teve as presenças do provedor do RHP, Alberto Ferreira da Costa Júnior; do vice-provedor Joaquim Amorim; do CEO do RHP Vaninho Antonio; do cônsul-geral de Portugal, Jorge Gabriel Silva da Fonseca; além de diretores, médicos e colaboradores da instituição.

O provedor do RHP destacou os propósitos que baseiam a história da instituição. "Este é um momento para lembrar o propósito que deu origem à esta instituição. A beneficência, o compromisso de cuidar e de fazer bem ao próximo. Propósitos que permanecem vivos e que 171 anos depois continuam orientando nosso caminho", iniciou Alberto Ferreira da Costa Júnior.

Na cerimônia, o Real Hospital Português (RHP) celebrou também os 50 anos do setor de nefrologia. O hospital realizou o primeiro transplante renal do Nordeste em fevereiro de 1976.

Outra lembrança destacada foi sobre os 42 anos do Ambulatório de Beneficência Maria Fernanda (ABMF).

Vinculado ao RHP, o ambulatório promove atendimentos gratuitos à população, além de realizar ações sociais e educativas.

De acordo com o CEO do RHP, Vaninho Antônio, todas essas marcas são reflexos dos milhares de colaboradores que fizeram parte da história e seguem atuando no dia a dia.

"Uma história dessa dimensão só é possível porque milhares de pessoas fazem acontecer no dia a dia. Colaboradores, médicos, lideranças e parceiros que transformam estratégias em execução, conhecimento em excelência e, acima de tudo, o cuidado àqueles que nos confiam suas vidas", afirmou.

O CEO também comentou sobre os projetos que visam ampliar a atuação da instituição. Dentre eles, o novo plano diretor, a expansão da unidade em Boa Viagem, a faculdade do RHP e o Centro de Inovação e Saúde.

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Real Hospital Português comemora aniversário de 171 anos com missa e divulgação de novos mascotes | Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

Novos mascotes

Durante a solenidade, o Real Hospital Português anunciou a transformação da Real Pediatria com novos integrantes para a equipe.

Agora, as crianças do RHP contam com os Guardiões da Alegria. Os mascotes têm a missão de para transmitir energia na recuperação das crianças.

Novos mascotes do Real Hospital Português para o setor de pediatria. Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco.

Os mascotes são: Dora, a andorinha; Bartô, o camaleão; Zeca, o leão; e a capivara que terá o nome definido a partir de votação no perfil do Instagram do hospital.

As opções para o nome da capivara são Mia, Lina e Tatá.

O diretor de mercado, marketing e experiência do cliente, Matheus Oliveira, considera que esse cuidado com as crianças criará laços fortes para o futuro.

"Ao cuidar das crianças de hoje entendemos que claramente estamos construindo vínculos com os adultos de amanhã. Nesse sentido, a gente entende que nossa transformação já começou. Sabemos desse grande impacto que nós queremos transformar cada vez mais o acolhimento", pontuou.

Homenagens

Ao final da solenidade, foi o momento de fazer o reconhecimento pelo trabalho de destaque que diversas pessoas tiveram no ano.

A Comenda de Excelência Médica foi entregue ao urologista, Sérgio Moraes, como uma homenagem pelos mais de 20 anos de dedicação e serviços prestados ao RHP.

A homenagem foi entregue pelo diretor de relações institucionais do RHP, Pedro Casé.

Desde o ano passado, o Real Hospital Português passou a premiar pessoas e instituições que realizam trabalhos de impacto social.

O Prêmio Alberto Ferreira da Costa de Responsabilidade Social, em referência ao ex-provedor, que dedicou mais de três décadas liderando a instituição, teve cinco categorias de premiação.

Os vencedores foram a biomédica Saadja Medeiros de Andrade, na categoria Assistencial; o operador de caldeira Emerson André dos Santos, na categoria Operacional; o assistente administrativo Edvaldo Felipe Cabral, na categoria administrativo; a médica Sandra Silva Mattos, na categoria personalidade; além do Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, na categoria instituição.

Veja também