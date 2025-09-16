Real Hospital Português celebra 170 anos de história com programação especial

A- A+

Em comemoração ao aniversário de 170 anos, completados nesta terça-feira (16), o Real Hospital Português (RHP) promoveu uma programação especial.

As celebrações tiveram início às 9h30, com uma missa na capela do hospital celebrada pelo arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, e seguiram com uma solenidade realizada no auditório Laura Areias, no edifício Egas Moniz.

A cerimônia reuniu autoridades locais, como a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra; a vice-governadora, Priscilla Krause; o prefeito do Recife em exercício, Victor Marques; o provedor do RHP, Alberto Ferreira da Costa Júnior; o vice-provedor Joaquim Amorim; o CEO do RHP Vaninho Antonio, além de médicos e colaboradores da instituição.

170 anos de Real Hospital Português

Para Alberto Ferreira da Costa Júnior, o encontro foi um momento de reconhecimento e celebração coletiva.

"Estar à frente dessa instituição, para mim, é um momento de profunda honra e emoção. Nesse momento histórico, quero começar registrando meu mais sincero respeito e reconhecimento ao incansável trabalho e dedicação de várias gerações que, ao longo de tantos anos, construíram e sustentaram esse hospital. Homens e mulheres que vieram antes de nós e sonharam, trabalharam, superaram crises, fizeram escolhas difíceis e nos deixaram um legado inestimável", agradeceu Alberto.

Albert Ferreira discursa no evento de aniversário do RHP. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

O atual provedor do hospital aproveitou o momento de abertura para homenagear também o seu antecessor, seu pai, que faleceu em outubro de 2024.

"É impossível não recordar a trajetória de Alberto Ferreira da Costa, que durante mais de três décadas dedicou sua vida à nossa instituição. Um homem que nos deixou há quase um ano, mas que continua presente de forma muito viva em cada conquista, em cada vida transformada dentro deste hospital, e também - permitam-me dizer - em cada decisão que hoje tenho a honra de conduzir como provedor", declarou.

A governadora Raquel Lyra enalteceu a importância e a contribuição do RHP para a saúde pública no estado.

“A vocês, que há 170 anos, em linha reta, são a maior referência de saúde pública do Norte e Nordeste, de entrega, de integridade, a gente só pode agradecer como cidadão e cidadã pernambucana. O cuidado que se tem com o povo de Pernambuco, isso não tem preço”, destacou Raquel.

Raquel Lyra destaca importância do RHP para a saúde pública do estado. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

O prefeito do Recife em exercício, Victor Marques, ressaltou a relevância do legado do hospital para a história da capital. “O Português e o Recife tem uma parte da sua história confundida”, destacou.

“Foi criado lá em 1855, durante um problema de saúde da cidade, concebido como uma instituição que tinha caráter provisório e que depois, pela união de esforços de muitas pessoas, se transformou numa realidade. O português é sinônimo de transformação, resistência, inovação e serviço para nossa cidade”, afirmou o prefeito.

Victor Marques ressalta importância do RHP para o Recife. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Apesar de não ter conseguido comparecer pessoalmente à cerimônia, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, se fez presente através de uma gravação, parabenizando o hospital e agradecendo a instituição pela parceria com o Sistema Único de Saúde (SUS).

“Quero agradecer muito à grande parceria desse hospital de tantos anos com o nosso sistema público de saúde, com a formação de profissionais de qualidade, com a incorporação e manutenção de tecnologias altamente complexas, modernas, e com isso garantir que a população possa ter acesso a esses serviços”, compartilhou o ministro.

Reconhecimento e tradição

Um dos destaques da solenidade foi a entrega da Comenda de Excelência Médica ao cirurgião de cabeça e pescoço Bartolomeu Cavalcanti, em referência à história de dedicação e relevantes serviços prestados à instituição. A homenagem foi entregue pelo vice-provedor do RHP, Joaquim Amorim.

“Quando você é novo, não entende o que é a força da medicina. Mas quando você vai crescendo, criando raízes, você vê como a medicina é forte. Ajudar as outras pessoas é muito bom, mas você se ajuda muito mais do que ajuda os outros. A medicina traz para você um poder, de você se curar de tudo, dependendo da forma que você vê a medicina”, refletiu o cirurgião.

Bartolomeu Cavalcanti recebe homenagem do Hospital Portugês. Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

Durante a cerimônia, o Real Hospital Português apresentou pela primeira vez o Relatório Anual de Sustentabilidade. O documento, de 159 páginas, reúne os principais indicadores da instituição, apresentando avanços em áreas como governança, pessoas, meio ambiente e assistência. Os dados consolidam a cultura institucional de transparência, resultados e impacto social.

Outro marco importante da cerimônia foi a apresentação do planejamento estratégico “RHP 26-35”, que irá nortear o desenvolvimento da instituição pelos próximos dez anos. O plano contempla metas e ações estruturantes que visam fortalecer ainda mais o papel do hospital como referência nacional em saúde, com foco em inovação, qualidade assistencial e sustentabilidade.

Futuro

Também foi apresentado o novo conceito de hotelaria premium do RHP, os andares Unique. Com infraestrutura diferenciada e foco na experiência do paciente, os dois andares foram projetados para oferecer conforto, privacidade e acolhimento, alinhando excelência médica à sofisticação dos serviços. Os convidados da cerimônia também puderam conferir, através de realidade virtual, como o projeto ficará após finalizado.

“Somos uma instituição construída por muitas mãos e nossa história se entrelaça à história de talento, coragem e compromisso de médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores que transformaram esse hospital em referência de cuidado e saúde. São elas que dia após dia sustentam a tradição de excelência e renovam o compromisso com a nossa missão”, destacou o diretor médico do RHP, Noel Loureiro.

Ao final da solenidade, o Real Hospital Português surpreendeu os presentes com o anúncio da criação da premiação “Atitudes que transformam: Prêmio Alberto Ferreira da Costa de Responsabilidade Social” e da primeira homenageada, a gerente de SUS e filantropia da instituição, a médica Luciene Lima.

“Eu só tenho a agradecer a todos, ao seu Alberto Ferreira da Costa, à nova gestão, que me incubiu de assumir a filantropia, há 3 anos”, agradeceu a médica.

Doutora Luciene Lima recebe prêmio Alberto Ferreira da Costa de Sustentabilidade . Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco.

O prêmio tem como objetivo manter viva a memória do ex-provedor do RHP, Alberto Ferreira da Costa, que dedicou mais de três décadas da sua vida aos cuidados com a instituição e faleceu no ano passado. A partir de 2026, o RHP premiará colaboradores, pessoas da sociedade e empresas que geraram impacto relevante alinhado ao propósito do hospital.

