A- A+

A missa, na tradicional capela, começou, pontualmente às 9h, ao som do louvor “Aleluia” e foi seguida de orações em prol da diretoria e colaborar do hospital, que foi fundado pelo doutor José de Almeida D’Almeida Soares Lima Bastos, em 1855, tornando-o o primeiro hospital beneficente de Pernambuco. Hoje, a entidade estampa o slogan que expressa que “Confiança é tudo”.

O diretor operacional da Folha de Pernambuco, José Américo, e a executiva de contas multimídia, Renata Soraya, compareceram à cerimônia religiosa, representando a direção do jornal, que foi convidada pela gestão do hospital, ontem, em visita à sede do noticiário, que fica no bairro do Recife.

Missa

O vice-provedor do Português, Joaquim Amorim, fez a leitura de uma passagem bíblica no livro de Números, que relata o momento em que o povo de Israel seguiu pelo deserto com destino ao Mar Vermelho, e a morte veio sobre algumas pessoas, mas, sob providência de Deus, a cura e ressureição alcançaram aquela gente.

O Frei Paulo Sérgio, capelão do HRP, presidiu o momento religioso. Segundo ele, a empatia e gratidão a Deus são fundamentais para a construção da história de sucesso.

“Tudo que nós temos e somos vem de Deus. Então é muito importante, nos momentos festivos lembrar de Deus e agradecer a Ele. A celebração da Santa Missa é a maior oração que o cristão deve prestar a Deus, porque é nessa celebração onde a gente pede, agradece e recebe graças e bênçãos para continuar firmes na fé”, disse à reportagem.

Importância para o Estado

Para o provedor do RHP, Alberto Ferreira da Costa, os 168 anos de fundação da instituição de saúde só reforçam a força e vitalidade que ela representa para a sociedade pernambucana.





“O Hospital Português é o segmento de um povo que vive, gosta e transforma as boas razões em coisas muito úteis e é uma necessidade ele estar presente no Recife, por tanto bem que ele faz a tantas pessoas que precisam de um apoio moral, de um apoio cristão, e nós estamos prontos sempre para cooperar com esse trabalho e vamos continuar com essa vontade e com o esforço que Deus nos deu”, afirmou.

A emergência do hospital atende, diariamente, uma média de 450 pessoas. O RHP possui 5.652 colaboradores, quase 3 mil médicos cadastrados e mais de 60 clínicas especializadas que, junto aos números da emergência, recebem cerca de mil pessoas todos os dias.



Investimento

Para comemorar a idade nova, o Real Hospital Português anunciou investimento em duas áreas importantes para os pacientes. Um novo centro de Endoscopia Digestiva foi entregue à população e o setor de Oncologia foi expandido. As novidades foram anunciadas numa cerimônia após a missa, no Salão de Convenções Laura Areias. O local tem esse nome para homenagear a ex-diretora de comunicação do hospital, que morreu em dezembro de 2018.

Durante a solenidade, houve a entrega da Comenda de Excelência Médica do Real Hospital Português à geriatra Maria do Carmo Lencastre vai receber a honraria. Ela ocupou o cargo de diretora médica do hospital e, atualmente, é diretora do Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Ferreira da Costa, da Escola de Saúde e da Unidade de Bioética do Real Hospital Português of International Chair of Bioethics, cooperating Center of World Medical Association.

Veja também

BRASIL Homem é preso no Rio acusado de matar bebê de 11 meses