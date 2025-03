A- A+

recife Real Hospital Português abre inscrições para atendimentos gratuitos a pacientes com doenças raras O Primeiro Encontro para Pacientes e Familiares com Doenças Raras do Real Hospital Português acontece neste sábado (29)

Atendimentos gratuitos a pacientes com doenças raras serão ofertados no Real Hospital Português, no bairro do Derby, Centro do Recife. A ação oferecerá apoio jurídico, assistência social e recreação.

O "Primeiro Encontro para Pacientes e Familiares com Doenças Raras do Real Hospital Português", como é chamado o evento, acontece neste sábado (29). As inscrições são gratuitas, com vagas limitadas, e podem ser realizadas pela plataforma oficial da organização.

A ação tem como objetivo proporcionar um espaço de acolhimento e orientação, oferecendo atendimento jurídico e assistência social, essenciais para aqueles que convivem com as dificuldades das doenças raras.

“Além do tratamento médico, é fundamental que os pacientes e suas famílias tenham acesso a informações sobre seus direitos e à rede de apoio necessária para enfrentar essa jornada”, afirma o Dr. Diogo Soares, coordenador do Núcleo de Doenças Raras do RHP.

Durante o encontro, especialistas estarão disponíveis para esclarecer dúvidas sobre o acesso a tratamentos, benefícios legais e como o suporte social pode melhorar a qualidade de vida de quem lida com doenças raras. As atividades acontecem no Ambulatório Maria Fernanda, dentro do Hospital.

III Simpósio de Doenças Raras do RHP

O Encontro para Pacientes e Familiares faz parte do III Simpósio de Doenças Raras do Real Hospital Português, que acontece na sexta (28) e sábado (29). No evento, será feita a reunião de especialistas nacionais e internacionais para discutir os mais recentes avanços no diagnóstico e tratamento de doenças raras.

Entre os palestrantes confirmados está o Dr. Natan Monsores de Sá, Coordenador Geral de Doenças Raras do Ministério da Saúde, que destacará os 10 anos da Portaria 199, que regulamenta os serviços de doenças raras no Brasil.

