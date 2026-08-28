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Saúde e tecnologia Real Hospital Português embarca no Porto Digital e anuncia projeto de Centro de Inovação em saúde Parceria foi anunciada durante o REC'n'Play Capítulo Saúde e aproxima o hospital de startups, empresas de tecnologia e novos negócios

O Real Hospital Português (RHP) oficializou, nesta quinta-feira (27), durante o REC'n'Play Capítulo Saúde, sua entrada no Porto Digital, considerado o maior distrito de inovação da América Latina.

A partir da parceria, a instituição passa a fazer parte do ecossistema e assume o posto de Sponsor do NERD – Núcleo de Empreendedorismo e Residência Digital, plataforma de negócios ligada ao Porto Digital.

A aproximação inaugura uma nova fase na estratégia de inovação do RHP e dá início à estruturação do CIS – Centro de Inovação em Saúde, projeto que pretende ampliar a integração do hospital com empresas de tecnologia, startups, instituições de ensino, centros de pesquisa e outros atores do setor.

O hospital terá uma célula própria instalada dentro do Porto Digital, o que deve facilitar a conexão com iniciativas e empresas que desenvolvem novas tecnologias e modelos de negócios.

A proposta é aproximar demandas reais da área da saúde de soluções em desenvolvimento no ecossistema de inovação, criando oportunidades para projetos, pesquisas e parcerias.

Para o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, a entrada do RHP representa uma aproximação efetiva entre os setores de saúde e tecnologia.

“Esse momento representa o embarque do Real Hospital Português no Porto Digital: com isso, o hospital passa a estar inserido em um ambiente que desenvolve tecnologias, conecta empresas e gera novos negócios", detalhou Pierre Lucena.

"Teremos uma célula do RHP aqui dentro, aproximando ainda mais a saúde desse ecossistema. A partir de agora, esses três quilômetros que nos separam do hospital, na prática, não existem mais”, completou.

Segundo o CEO do Real Hospital Português, Vaninho Antonio, a parceria cria as bases para uma estrutura voltada especificamente à inovação na área da saúde.

“A inovação não pode estar distante da realidade de quem cuida. Queremos aproximar os desafios concretos da saúde de quem está desenvolvendo as tecnologias que podem transformar o nosso setor", explicou.

"Este é também o primeiro passo para a criação do CIS - Centro de Inovação em Saúde, um projeto do RHP que vai conectar hospital, tecnologia, ciência e novos negócios para construir as soluções que vão transformar a saúde do futuro”, prosseguiu Vaninho.

A expectativa é que o CIS aumente a capacidade do hospital de acompanhar tendências, identificar tecnologias com potencial de aplicação na área da saúde e estabelecer conexões estratégicas com empresas e instituições de pesquisa.

O projeto também faz parte do movimento do RHP para ampliar sua atuação em ambientes voltados ao desenvolvimento de novas tecnologias e soluções para o setor.

Com a parceria, o Real Hospital Português passa a ocupar um espaço dentro de um dos principais polos de inovação da América Latina. A iniciativa cria uma conexão mais próxima e permanente entre o hospital e o ecossistema de tecnologia e empreendedorismo do Porto Digital.

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