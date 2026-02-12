A- A+

Saúde Real Hospital Português passa a oferecer atendimento especializado a doenças raras via SUS Os atendimentos serão realizados no Ambulatório Maria Fernanda, unidade de beneficência do RHP

Os pacientes com doenças raras passam a contar com atendimento especializado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Real Hospital Português (RHP), localizado no bairro do Paissandu, área central do Recife.

A unidade hospitalar foi habilitada pelo Ministério da Saúde como serviço de referência na área, conforme a Portaria nº 199/2014, que reconhece centros de excelência para diagnóstico e cuidado integral dessas condições no país.

O processo de habilitação vinha sendo conduzido há quase quatro anos e foi concluído na última semana, com a publicação da portaria.

Com a medida, o RHP passa a integrar a rede nacional de serviços aptos a receber recursos federais específicos para o atendimento de pacientes com doenças raras. Os atendimentos serão realizados no Ambulatório Maria Fernanda, unidade de beneficência do hospital.

Para o diretor de relacionamento médico e institucional do hospital, Pedro Casé, o momento representa uma nova etapa para a instituição.

“Com essa habilitação, iniciamos a organização do serviço que será ofertado pelo SUS no Ambulatório Maria Fernanda. Estamos estruturando fluxos, equipe e protocolos para garantir um atendimento seguro e qualificado desde o início das atividades.”

Mozart Sales (Secretário de Atenção Especializada a Saúde), Dr Diogo Soares (Médico geneticista do RHP), Dr Pedro Casé (Diretor de Relacionamento Médico e Institucional do RHP), Zilda Cavalcanti (Secretária de Saúde do Estado de PE) e Elídio Moura (Presidente do Cosems-PE) | Foto: Secretaria de Saúde de Pernambuco/Divulgação

O médico geneticista e responsável técnico pelo serviço, Diogo Soares, ressaltou a importância da inclusão do hospital na rede nacional.

“A portaria credencia centros de excelência em doenças raras e assegura recursos federais para diagnóstico e acompanhamento desses pacientes.” Segundo ele, o RHP avança agora na organização do ambulatório, que oferecerá cuidado qualificado e integrado à rede pública.



Veja também