Real Hospital Português passa a oferecer atendimento especializado a doenças raras via SUS
Os atendimentos serão realizados no Ambulatório Maria Fernanda, unidade de beneficência do RHP
Os pacientes com doenças raras passam a contar com atendimento especializado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Real Hospital Português (RHP), localizado no bairro do Paissandu, área central do Recife.
A unidade hospitalar foi habilitada pelo Ministério da Saúde como serviço de referência na área, conforme a Portaria nº 199/2014, que reconhece centros de excelência para diagnóstico e cuidado integral dessas condições no país.
O processo de habilitação vinha sendo conduzido há quase quatro anos e foi concluído na última semana, com a publicação da portaria.
Com a medida, o RHP passa a integrar a rede nacional de serviços aptos a receber recursos federais específicos para o atendimento de pacientes com doenças raras. Os atendimentos serão realizados no Ambulatório Maria Fernanda, unidade de beneficência do hospital.
Para o diretor de relacionamento médico e institucional do hospital, Pedro Casé, o momento representa uma nova etapa para a instituição.
“Com essa habilitação, iniciamos a organização do serviço que será ofertado pelo SUS no Ambulatório Maria Fernanda. Estamos estruturando fluxos, equipe e protocolos para garantir um atendimento seguro e qualificado desde o início das atividades.”
O médico geneticista e responsável técnico pelo serviço, Diogo Soares, ressaltou a importância da inclusão do hospital na rede nacional.
“A portaria credencia centros de excelência em doenças raras e assegura recursos federais para diagnóstico e acompanhamento desses pacientes.” Segundo ele, o RHP avança agora na organização do ambulatório, que oferecerá cuidado qualificado e integrado à rede pública.