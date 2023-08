A- A+

Entrando nas fases 2 e 3 de estudo, a Butanvac, primeira vacina 100% brasileira contra a Covid-19, já está sendo aplicada em Pernambuco. Desenvolvido pelo Instituto Butantan, o imunizante foi considerado seguro e capaz de induzir anticorpos durante a primeira fase do estudo, realizada entre julho de 2021 e outubro de 2022, em Ribeirão Preto (SP).

A nova etapa de ensaios clínicos, que conta com o apoio da Fiocruz Pernambuco, tem o objetivo de comparar a eficácia da Butanvac com a Pfizer. Para obter os resultados, voluntários com mais de 18 anos estão sendo vacinados com um dos imunizantes.

De acordo com a Fiocruz, a aplicação corresponde a quinta dose de reforço contra a doença causada pelo coronavírus. Dessa forma, podem participar do estudo adultos que já tomaram a quarta dose há pelo menos quatro meses.

Os participantes do estudo são acompanhados por uma equipe multidisciplinar composta por médicos, biomédicos, enfermeiros, farmacêuticos, entre outros, além de receberem uma ajuda de custo.

A vacinação já teve início, no entanto, quem deseja colaborar ainda pode fazer sua inscrição por meio do link https://bit.ly/3Yt01zp

Veja também

Estados Unidos Governador do Texas nega mortes causadas por boias no Rio Bravo