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Crise internacional Rebeldes do Iêmen ameaçam Arábia Saudita por suposta incursão aérea As ameaças surgem após um período de relativa calma entre a Arábia Saudita e os rebeldes huthis

Os rebeldes huthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, ameaçaram nesta sexta-feira (3) atacar aeroportos e infraestruturas estratégicas da Arábia Saudita em caso de "agressão" por parte de Riade, país que acusam de violar seu espaço aéreo.

As ameaças surgem após um período de relativa calma entre a Arábia Saudita e os rebeldes huthis.

"Advertimos o inimigo criminoso saudita contra quaisquer novas tentativas de violar nosso espaço aéreo ou cometer agressão contra nosso país", disse o porta-voz militar huthi, Yahya Saree, em uma mensagem de vídeo.

"Qualquer ação desse tipo será respondida com uma resposta abrangente, visando seus aeroportos e interesses vitais, tanto em terra quanto no mar", acrescentou.

Saree afirmou que os rebeldes frustraram uma tentativa de aviões de guerra sauditas de penetrar seu espaço aéreo às 5h20 (23h20 de quinta-feira, no horário de Brasília), com o objetivo de "impedir que uma aeronave civil iraniana — que transportava mais de 200 cidadãos feridos, doentes e que estavam retidos — pousasse no Aeroporto Internacional de Sanaa".

Os huthis estão em guerra com o governo iemenita desde 2015, em um conflito que já causou centenas de milhares de mortes e desencadeou uma grave crise humanitária no Iêmen.

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