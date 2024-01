A- A+

CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO Rebeldes do Iêmen lançam drone naval carregado de explosivos, segundo oficial dos EUA Os rebeldes huthis, que controlam boa parte do Iêmen, dispararam contra embarcações como apoio aos palestinos na bombardeada Faixa de Gaza

Os rebeldes huthis do Iêmen lançaram, nesta quinta-feira (4), um drone carregado de explosivos que explodiu em águas marítimas internacionais. É primeira vez em vários meses uma arma desse tipo é usada por estes milicianos, disse um alto oficial militar dos Estados Unidos.

O incidente ocorreu um dia depois que um conjunto de 12 países liderados pelos Estados Unidos advertiu os rebeldes apoiados pelo Irã de que haveria "consequências" se não parassem com os ataques contra navios comerciais.

Os rebeldes huthis, que controlam boa parte do Iêmen incluindo a capital Sana e a maior parte do litoral do mar Vermelho, dispararam contra embarcações que alegam estar relacionadas com Israel, como apoio aos palestinos na bombardeada Faixa de Gaza.

"Um drone naval de superfície de ataque unidirecional explodiu em vias marítimas internacionais. Felizmente, não houve baixas e não atingiu nenhuma embarcação", disse a jornalistas o vice-almirante Brad Cooper, comandante das forças navais americanas no Oriente Médio.

Foi o 25° ataque dirigido contra navios comerciais no mar Vermelho e no golfo de Áden desde 18 de novembro, segundo Cooper.

Em consequência de tais ataques, companhias de frete marítimo decidiram modificar a rota de seus barcos para evitar a região, por onde passa 15% do comércio global, de acordo com números da ONU.

