internacional Rebeldes do Iêmen reivindicam novo ataque a navio no Mar Vermelho O movimento é em solidariedade com os palestinos em Gaza

Os rebeldes huthis do Iêmen reivindicaram, nesta quarta-feira (3), a autoria de um novo ataque contra um navio mercante no Mar Vermelho, em solidariedade com os palestinos em Gaza.

Antes dessa declaração, a Marinha americana havia anunciado que os huthis lançaram dois mísseis na noite de terça-feira (2) em uma área próxima ao Estreito de Bab al Mandeb, "sem causar danos".

As milícias huthis, um grupo pró-Irã que controla grande parte do território do Iêmen, lançou mais de 20 ataques contra navios mercantes nas últimas semanas, depois da eclosão do conflito entre Israel e o grupo islamista palestino Hamas em Gaza, em 7 de outubro.

"As forças navais das Forças Armadas iemenitas fizeram uma operação contra o navio 'CMA CGM TAGE' que navegava em direção aos portos da Palestina ocupada", afirmaram os huthis em um comunicado publicado na rede social X.

Esses ataques perturbaram o comércio global. Esta semana, a companhia marítima francesa CMA CGM anunciou que vai duplicar o preço do transporte marítimo entre a Ásia e o Mediterrâneo.

A empresa ítalo-suíça MSC também aumentou os preços, já que o comércio que transita pelo Mar Vermelho e chega ao Mediterrâneo através do Canal de Suez tem de ser desviado ao longo da costa da África.

