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Guerra no Oriente Médio

Rebeldes houthis do Iêmem tomam o controle de ilha com acesso ao Mar Vermelho

Testemunha disse que homens armados "estavam se posicionando ao longo da costa de Bab el-Mandeb", com veículos militares

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Esta imagem, capturada de um vídeo da AFPTV, mostra combatentes das Forças Escudo da Nação, apoiadas pela Arábia Saudita, posicionados na área de Al-Kadha, a oeste da província de Taiz, no Iêmen, em 10 de setembro de 2026Esta imagem, capturada de um vídeo da AFPTV, mostra combatentes das Forças Escudo da Nação, apoiadas pela Arábia Saudita, posicionados na área de Al-Kadha, a oeste da província de Taiz, no Iêmen, em 10 de setembro de 2026 - Foto: AFPTV/AFP

Os houthis do Iêmen tomaram nesta sexta-feira (11) uma ilha de grande valor estratégico no Estreito de Bab el-Mandeb e passaram a controlar a passagem que dá acesso ao Mar Vermelho a partir do Oceano Índico, informaram à AFP uma autoridade local e várias testemunhas.

Na semana passada, o grupo rebelde pró-Irã, que domina amplas regiões do Iêmen, lançou uma ofensiva para controlar a rota marítima crucial que liga a Ásia e a Europa.

“Os navios que transportaram os combatentes houthis chegaram à ilha de Perim, depois que as forças do governo se retiraram ontem”, informou quinta-feira a autoridade, um funcionário do governo reconhecido pela comunidade internacional e apoiado pela Arábia Saudita, que controla apenas parte do país.

“Os houthis concluíram a tomada da área de Bab el Mandeb e da ilha de Perim, situada no centro do estreito”, enfatizou a mesma fonte, que falou com a AFP sob condição de anonimato.

Uma testemunha disse que homens armados "estavam se posicionando ao longo da costa de Bab el-Mandeb", com veículos militares.

Os houthis são um movimento apoiado pelo Irã que controla, há mais de uma década, amplas regiões do oeste do Iêmen. O grupo está em guerra contra o governo iemenita reconhecido pela comunidade internacional, respaldado pela Arábia Saudita.

O Estreito de Bab el Mandeb ganhou ainda mais importância desde o início da guerra no Irã, em fevereiro, com os ataques dos Estados Unidos e de Israel.

Teerã utiliza como instrumento de pressão a paralisação na prática do tráfego pelo Estreito de Ormuz, que fica do outro lado da Península Arábica e é uma das principais vias mundiais para o tráfego de petróleo e gás.

Diante dos graves transtornos provocados na rota e para tentar contornar o bloqueio iraniano em Ormuz, a Arábia Saudita optou por aumentar suas exportações de petróleo a partir do porto de Yanbu, no Mar Vermelho, atacada por Teerã nos últimos meses.

Segundo o portal americano Axios, o príncipe-herdeiro saudita, Mohammed bin Salman, pediu ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ordenasse ataques contra os houthis para conter o avanço dos insurgentes.

Trump decidiu o pedido, apresentado duas vezes ao longo da quinta-feira, segundo o Axios, que cita fontes do governo americano. Uma delas explicada ao portal de notícias que Washington continuaria fornecendo informações de inteligência aos houthis e possíveis alvos a Riade, mas não cogita, neste momento, uma intervenção militar direta.

As águas ao sul do Mar Vermelho abrigam quatro ilhas: Zuqar, tomada pelos houthis na quinta-feira, Perim e as duas ilhas Hanish.

Fontes militares do governo iemenita disseram à AFP que os houthis cercaram as forças oficiais nas ilhas Hanish e que, acredito, os rebeldes ordenaram a rendição das tropas.

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Ofensiva "apoiada e adequada" pelo Irã
Os houthis aceleraram a ofensiva nos últimos dias em torno de Bab el-Mandeb e, na quinta-feira, tomaram a cidade portuária de Moca, 70 km ao norte do Estreito.

Os preços do petróleo sentiram o impacto e o barril de Brent voltou a ser negociado nesta sexta-feira acima de 100 dólares, a US$ 104. O West Texas Intermediate, referência do mercado americano, tinha cotação próxima de 100 dólares.

Antes da guerra no Oriente Médio, Bab el-Mandeb já era uma via crucial para o petróleo, com 12% da circulação mundial em 2023, segundo a Administração de Informação sobre Energia dos Estados Unidos (EIA).

Os petroleiros e navios comerciais procedentes da Ásia utilizam o Estreito de Bab el-Mandeb para chegar ao Mar Vermelho e depois ao Canal de Suez e ao Mediterrâneo, e no sentido inverso em direção ao Oceano Índico.

No caso de bloqueio do estreito, a única alternativa, muito mais longa e cara, é contornar a África pelo Cabo da Boa Esperança.

Na cidade de Moca, diversas testemunhas afirmaram que viram combatentes houthis entrando na cidade, enquanto gritavam palavras de ordem contra os Estados Unidos e Israel, inimigos do Irã.

Em um comunicado, Tarek Saleh, comandante das forças que controlavam Moca, classificou a operação houthi como “planejada e reforçada pelo Irã”.

Após deixar Moca durante a noite, Mohamed, de 46 anos, descreveu à AFP um ambiente “apocalíptico” na cidade portuária histórica, que deu nome ao café ‘moca’ (ou ‘mocha’).

Até agora, os houthis controlavam grande parte do norte do país, incluindo a capital, Sanaa, assim como uma importante cidade portuária de Hodeida, quase 200 quilómetros ao norte de Moca. Mas não controlavam zonas com acesso direto ao Estreito de Bab el-Mandeb.

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM), pelo menos 46.000 pessoas foram deslocadas desde a retomada da intensificação dos combates no sudoeste do país.

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