A- A+

Conflito Rebeldes houthis do Iêmen reivindicam ataque contra refinaria saudita Agência informou que a operação foi uma resposta "às identificadas do espaço aéreo" do país

Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, anunciaram que atacaram nesta terça-feira (18), com drones, uma refinaria de petróleo no sul da Arábia Saudita, em plena intensificação de suas operações contra Riade, aliada do governo do Iêmen.

Os houthis "atacaram a refinaria da Aramco" em Jazan, na costa do Mar Vermelho, "com vários drones", afirmou a agência de notícias Saba, vinculada aos rebeldes.

A agência informou que a operação foi uma resposta "às violações do espaço aéreo" do Iêmen.

Os houthis reivindicaram na semana passada outro ataque contra a mesma refinaria da gigante estatal saudita, situada perto da fronteira com o Iêmen.

No mês passado, acabou trégua em vigor desde 2022 entre os houthis, que controlam uma parte do país, e o governo iemenita apoiado por Riade. Tudo isso no contexto da guerra regional entre Estados Unidos e Irã.

Desde então, os houthis atacaram diversas vezes infraestruturas e navios sauditas, depois que anunciaram um bloqueio contra a frota do reino no Mar Vermelho. Esta rota se tornou uma importante alternativa para o comércio de hidrocarbonetos, já que o Estreito de Ormuz, do outro lado da península Arábica, está bloqueado pelo Irã.

Veja também