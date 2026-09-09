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guerra

Rebeldes houthis relatam mais de 30 ataques sauditas em várias regiões do Iêmen

Ações foram registradas nas províncias de Marib, Al Jawf, Taiz e Hodeida

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Ações foram registradas nas províncias de Marib, Al Jawf, Taiz e HodeidaAções foram registradas nas províncias de Marib, Al Jawf, Taiz e Hodeida - Foto: AFPTV / AFP

Os rebeldes houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, informaram nesta quarta-feira (9) que mais de 30 ataques sauditas foram registrados em várias regiões, um dia após o grupo bombardear o reino petrolífero, ações que deixaram dezenas de feridos.

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"Aviões sauditas executaram 32 ataques aéreos contra diversas áreas das províncias de Marib, Al Jawf, Taiz e Hodeida nas últimas horas", informou o canal de televisão rebelde Almasirah.

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