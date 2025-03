A- A+

CONFLITO Rebeldes huthis acusam EUA de lançar novos bombardeios no Iêmen Washington anunciou que, naquele dia, matou vários altos dirigentes huthis

Os rebeldes huthis do Iêmen acusaram os Estados Unidos de lançarem novos bombardeios contra Saada, seu reduto no norte do país, nesta terça-feira (25).

O canal de televisão Al Masirah, ligado aos huthis, anunciou "uma agressão americana com dois ataques no distrito de Sahar", na província de Saada.

Os Estados Unidos já haviam bombardeado alvos do grupo rebelde pró-Irã em 15 de março, em resposta aos ataques contra navios no Mar Vermelho e no Golfo de Áden, regiões estratégicas para o comércio global.

Washington anunciou que, naquele dia, matou vários altos dirigentes huthis. Os rebeldes, que controlam vastas áreas do Iêmen, relataram, por sua vez, 53 mortos, incluindo mulheres e crianças.

Desde o início da guerra em Gaza, em outubro de 2023, os rebeldes iemenitas têm atacado Israel e navios dos Estados Unidos e do Reino Unido com mísseis, afirmando agir em solidariedade aos palestinos.

Os ataques haviam cessado com a trégua que entrou em vigor em 19 de janeiro, mas os huthis prometeram intensificá-los enquanto Israel continuar seus bombardeios contra Gaza.

