Rebeldes huthis do Iêmen acusam EUA e Reino Unido por novo ataque na capital

A- A+

Um ataque aéreo atingiu a capital do Iêmen nesta sexta-feira (27), um dia após bombardeios mortais realizados por Israel, segundo os rebeldes huthis, que responsabilizaram os Estados Unidos e o Reino Unido por essa nova ofensiva.

Em um comunicado, os huthis, grupo apoiado pelo Irã e que controla a capital, Sanaa, denunciaram uma "agressão americana e britânica" pelo ataque desta sexta-feira. Testemunhas relataram à AFP terem ouvido uma explosão.

Até o momento, não houve nenhuma reação oficial de Israel, Estados Unidos ou Reino Unido.

"Ouvi explosões, minha casa tremeu", afirmou um morador de Sanaa.

Na quinta-feira, bombardeios israelenses atingiram áreas controladas pelos huthis, incluindo o aeroporto da capital, bases militares, usinas de energia e instalações portuárias em outras regiões do Iêmen. Segundo os rebeldes, os ataques deixaram seis mortos, que classificaram o incidente como "um crime".

Desde o início da guerra em Gaza, deflagrada em 7 de outubro com o ataque do Hamas ao sul de Israel, os huthis têm lançado diversos ataques contra Israel, em "solidariedade" aos palestinos.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, reiterou na quinta-feira que seu país continuará atacando os rebeldes.

Os huthis, que controlam grandes áreas do Iêmen, também realizam ataques frequentes no Mar Vermelho e no golfo de Áden contra embarcações que consideram ligadas a Israel, Estados Unidos ou Reino Unido, apesar das represálias em seu território conduzidas pelo Exército americano, às vezes com apoio britânico.

Veja também

Conflito Roma denuncia detenção "inaceitável" de jornalista italiana no Irã