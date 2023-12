Rebeldes huthis do Iêmen alertam que responderão em caso de ataque dos EUA

A- A+

Os rebeldes huthis do Iêmen, pró-Irã e que atacaram com mísseis e drones navios cargueiros no Mar Vermelho, alertaram nesta quarta-feira (20) que responderão a uma eventual agressão por parte dos Estados Unidos.

"Se os americanos considerarem ir mais longe, envolverem-se mais e cometerem loucuras apontando para nosso país [...], nós os atacaremos", declarou o líder rebelde Abdel Malek al Huthi.

"Faremos dos navios de guerra americanos, dos interesses americanos e da navegação americana alvos de nossos mísseis e drones", declarou em um discurso retransmitido pelo canal Al Masirah, comandado pelos rebeldes.

O chefe do grupo deu essas declarações após Washington indicar que está formando uma coalizão internacional para proteger as embarcações que transitam pelo Mar Vermelho dos ataques huthis e diante da entrada do porta-aviões americano "USS Dwight D. Eisenhower" no Golfo de Áden, de acordo com um porta-voz da Marinha dos EUA.

Segundo os rebeldes, estes ataques estão sendo realizados em solidariedade aos palestinos da Faixa de Gaza, território bombardeado por Israel em meio à guerra que eclodiu, em 7 de outubro, entre este país e o movimento islamista palestino Hamas.

Do Iêmen, os rebeldes realizaram mais de 100 ataques com drones e mísseis, visando a dez navios mercantes, segundo o Pentágono.

Na terça-feira, um alto funcionário huthi alertou que suas forças atacarão os navios de qualquer país que atue contra os rebeldes iemenitas.

"Qualquer país que aja contra nós verá seus navios atacados no Mar Vermelho", disse Mohammed Ali al Huthi em uma entrevista ao canal iraniano al Alam.

Veja também

SÉRVIA Sérvia repetirá votação em 30 colégios eleitorais após protestos