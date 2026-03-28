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Guerra Rebeldes huthis do Iêmen anunciam segundo ataque contra Israel Em comunicado publicado na rede social X, o porta-voz do grupo Yahya Saree declarou que os huthis lançaram "mísseis de cruzeiro e drones" em direção a "vários alvos vitais e militares" em Israel

Os rebeldes huthis do Iêmen anunciaram neste sábado (28) um segundo ataque com mísseis contra Israel, após entrarem na guerra do Oriente Médio em apoio a seu aliado Irã.

Em comunicado publicado na rede social X, o porta-voz do grupo Yahya Saree declarou que os huthis lançaram "mísseis de cruzeiro e drones" em direção a "vários alvos vitais e militares" em Israel.

Mais cedo neste sábado, os rebeldes, que atacaram regularmente Israel entre 2023 e 2025 em apoio ao Hamas durante a guerra em Gaza, reivindicaram o seu primeiro ataque contra Israel desde o início da guerra em 28 de fevereiro.

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