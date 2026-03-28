Guerra
Rebeldes huthis do Iêmen anunciam segundo ataque contra Israel
Em comunicado publicado na rede social X, o porta-voz do grupo Yahya Saree declarou que os huthis lançaram "mísseis de cruzeiro e drones" em direção a "vários alvos vitais e militares" em Israel
Um membro das forças de segurança do Iêmen, filiadas aos huthis, monta guarda durante um protesto denunciando Israel e os EUA e em apoio a Gaza - Foto: Mohammed Huwais / AFP
Os rebeldes huthis do Iêmen anunciaram neste sábado (28) um segundo ataque com mísseis contra Israel, após entrarem na guerra do Oriente Médio em apoio a seu aliado Irã.
Em comunicado publicado na rede social X, o porta-voz do grupo Yahya Saree declarou que os huthis lançaram "mísseis de cruzeiro e drones" em direção a "vários alvos vitais e militares" em Israel.
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Mais cedo neste sábado, os rebeldes, que atacaram regularmente Israel entre 2023 e 2025 em apoio ao Hamas durante a guerra em Gaza, reivindicaram o seu primeiro ataque contra Israel desde o início da guerra em 28 de fevereiro.