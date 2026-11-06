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REC'N PLAY 2026 Rec'n Play: Fabrício Carpinejar ministra palestra e fala sobre o livro "No Meu Tempo Eu Era Melhor" Escritor, poeta e cronista participa da programação do Festival nesta quarta (11), no Bairro do Recife

Faz tempo que ‘Carpinejar'’ deixou de ser ‘apenas’ o sobrenome de Fabrício Carpi Nejar para se tornar um verbo, conjugado preferencialmente no Modo Indicativo e no tempo presente.



Seja como poeta, cronista ou escritor, em qualquer de suas facetas é ele o terapeuta de mais de 4,5 milhões de seguidores em sua página no Instagram e de outros tantos leitores e ouvintes assíduos de seus escritos em livros, palestras ministradas e programas dos quais participa sempre como condutor de sinceridades sutis e, ao mesmo tempo, profundas e necessárias sobre relações pessoais e outros tantos diariamentes.

E será com a palestra “Inovação Pelo Afeto: que ninguém seja invisível ao seu lado”, que o gaúcho da geração dos 50+, nascido no início da década de 1970 e, portanto, criado no analógico e submetido ao digital, chega ao Recife para integrar a programação do Rec’n Play - festival, gratuito, que trata de tecnologia, negócios, cultura e criatividade em mais uma edição no Bairro do Recife a partir da próxima quarta-feira (11).









Fabrício Carpinejar participa do festival no primeiro dia, às 16h40, ao ar livre, fora de auditórios, a pedido do próprio palestrante. “Eu fiz questão que fosse na rua. Vai ser no meio da rua”, contou o escritor em conversa com a Folha de Pernambuco.

Vivências tecnológicas

Ele vai desdobrar o tema da palestra e apresentar os seus mais recentes escritos, o livro “No Meu Tempo Eu Era Melhor” (Bertrand Brasil/Record). Em quase 500 páginas, Fabrício Carpinejar percorre vivências próprias, a exemplo de como era a vida antes do celular. Tecnologia que ele confessa que precisou se adaptar para, entre outras coisas, conseguir falar com os filhos.

“Tenho uma filha de 32 anos e um filho de 26. É impossível falar com eles por telefone. É impraticável. Eu tenho essa necessidade de ouvir a voz, de captar sutilezas, de colecionar as pausas. E o que eu posso fazer para me comunicar com os meus filhos é o áudio.



É uma adaptação, uma concessão, porque senão eu vou ficar sem falar com eles”, comentou o escritor que seguiu, em questionamentos, sobre o quanto o universo digital tem alterado nossa rotina como seres h-u-m-a-n-o-s que somos, em essência.

“Como as pessoas podem gostar tanto de podcasts, de uma, duas horas, mas não conseguem ouvir um áudio de amigo por dois minutos? Eu acho que é um sinal da nossa indisposição para a profundidade, estamos excessivamente na epiderme dos relacionamentos. A gente não tem mais paciência para tudo o que não nos interessa”, complementou.



Vício de roleta

Em outra fala, se utilizando de mais um paralelo, Carpinejar trouxe à tona a existência das redes sociais, comparando a ferramenta a uma espécie de ‘vício de roleta’. “Na hora que você está rolando a tela, é o mesmo mecanismo da roleta dos casinos. É o mesmo. Você só se interessa por aquilo que você não terá envolvimento. Estamos estacionados num perpétuo entretenimento”.



Carpinejar ministra palestra e fala sobre seu novo livro no festival, nesta quarta (11) | Crédito: Yuri Oliveira/Divulgação





O escritor pontua sobre uma realidade ‘do seu tempo’, quando se entrava na Internet com algum objetivo. “Para procurar, pesquisar. Agora se entra nas redes sociais quando não está se procurando nada”.

O livro

Tais quais as demais assinaturas de Fabrício Carpinejar, em “No Meu Tempo Eu Era Melhor”, o leitor vai se deparar com um romance de crônicas, um almanaque do comportamento das décadas de 1970 e 1980, em tom de resgate de hábitos extintos que foram substituídos pela tecnologia.

Com prefácio de Ignácio de Loyola Brandão, em pelo menos 178 flashes do cotidiano, uma biografia afetiva de uma geração ganha compilação: rebobinar uma fita K7 com caneta Bic, frequentar videolocadora, dividir os fones do Walkman e outros ‘etecéteras’ geracionais.



Crédito: Yuri Oliveira/Divulgação e Reprodução/Instagram @bertrandbrasil





“O Livro traz todas essas memórias para ver de onde partimos e porque estamos aqui, porque ficamos nesse impasse. Ele mostra essa geração que quis o amor para toda vida e hoje quer somente ter paz, que ninguém mais nos incomode”, enaltece Carpinejar.



SERVIÇO

Fabrício Carpinejar no Rec’n Play

Palestra “Inovação Pelo Afeto: que ninguém seja invisível ao seu lado” e apresentação do livro “No Meu Tempo Eu Era Melhor”

Quando: quarta-feira (11), às 16h40

Onde: Bairro do Recife

Acesso gratuito (mediante inscrição)

Informações: @recplayfestival

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