Recadastramento do transporte escolar segue até 31 de janeiro em Paulista; saiba como fazer

Para garantir a segurança viária dos estudantes que usam o transporte escolar na cidade, a Secretaria de Segurança, Mobilidade e Defesa Civil de Paulista está realizando o recadastramento do transporte escolar.

O atendimento ocorre no Centro Administrativo da Prefeitura, localizado na avenida Brasil, em Maranguape I, de segunda a sexta, das 8h às 13h, e segue até 31 de janeiro.

Motoristas devem comparecer ao centro administrativo, onde receberão encaminhamento para ser apresentado no Ciretran, na rua Primavera, nº 100, em Arthur Lundgren II, onde será realizada a vistoria.

Após a inspeção, ressalta a prefeitura, o proprietário do veículo deverá retornar para a secretaria com uma via da autorização especial de transporte de escolares expedida pelo Ciretran, o recibo do pagamento da taxa do recadastramento anual e uma cópia do CRLV exercício 2022.



Confira a lista de documentos necessários para a realização do recadastramento:

– Cópia e original da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria D;



– Cópia e original do Certificado GNV caso o veículo possua gás natural;



– Certidão de antecedentes criminais (Estadual e Federal);



– Cópia e original do Laudotécnico de inspeção veicular atualizado, para veículos com idade superior previsto no Art.4°. Parágrafo único da Lei 4.802/2018.

