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Alimentos Recall de saladas nos EUA com alerta de risco: tipo de alimento tem que ser higienizado em casa? Produtos da Made Fresh Salads Inc. foram distribuídos em diversos locais do estado de Nova York

A FDA (Food and Drug Administration), agência federal do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos Estados Unidos, anunciou o recolhimento de 61 produtos, incluindo saladas e pastas de queijo cremoso, contaminados com a bactéria Listeria monocytogenes. O recall foi classificado como "alerta máximo" pela agência.

De acordo com comunicado, os produtos apresentam "uma situação em que existe uma probabilidade razoável de que o uso ou a exposição a um produto irregular cause graves consequências adversas à saúde ou morte".

Os produtos afetados, da empresa Made Fresh Salads Inc., foram distribuídos nas regiões do Brooklyn, Queens, Bronx e na cidade de Nova York.

Ainda, segundo a FDA, a Listeria monocytogenes, que causa a listeriose, sobrevive em ambientes úmidos, solo, água, vegetação em decomposição e animais, e sem os devidos cuidados pode se manter viva mesmo com refrigeração e outras medidas de conservação de alimentos.

Uma revisão de trabalhos realizada por pesquisadores brasileiros descobriu anteriormente que os vegetais comprados dentro de saquinhos, “prontos para consumo”, no supermercado não são tão higienizados quanto parecem.

Foram avaliados os vegetais minimamente processados (VMPs), ou vegetais frescos higienizados, buscando a presença de bactérias e outros microrganismos nocivos à saúde.

Nas pesquisas, realizadas com produtos vendidos em mercados brasileiros, estão em foco as bactérias Escherichia coli (principal indicadora de contaminação fecal), com uma presença de 0,7% a 100% nos VMPs analisados, a Salmonella spp., de 0,6% a 26,7% e a Listeria monocytogenes, podendo ser encontrada de 0,2% a 33,3% em cada saquinho de hortaliças.

Até chegarem às prateleiras as hortaliças passam por um processamento que envolve diversas etapas. São elas: seleção, corte, lavagem-desinfecção, enxágue, centrifugação, embalagem, armazenamento, transporte e distribuição. Os especialistas avaliam que esta preparação traz um aumento no risco de contato com micróbios, principalmente durante o corte e o descascamento, quando as hortaliças ficam mais expostas.

Ingeridos crus, pode ser necessária a utilização de um segundo processo de lavagem quando os alimentos chegam à cozinha. Uma forma de assegurar a eliminação total de microrganismos é optando pelo uso de sanitizantes, como o cloro.

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