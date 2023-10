Recarga do cartão VEM poderá ser realizada sem cobrança de taxas; entenda mudança 

A- A+

A partir desta terça-feira (17), usuários do transporte público no Grande Recife poderão realizar a recarga do Vale Eletrônico Metropolitano (VEM) sem precisar pagar taxas pela operação. A medida vale para recargas efetuadas por meio do aplicativo Cartão VEM com uso do Pix.

De acordo com o consultor da Urbana-PE, Pedro Luiz, a mudança faz parte de uma série de inovações que estão sendo disponibilizadas para o usuário de transporte público.

“Com o lançamento do aplicativo já havíamos digitalizado vários serviços que agora podem ser feitos online. Agora estamos disponibilizando a recarga sem taxa. Negociamos com o banco e conseguimos oferecer o serviço sem esse custo”, afirmou.

Segundo Pedro, após a confirmação do pagamento via Pix, a recarga é liberada no cartão VEM em um período de até 15 minutos, podendo ser validada nos terminais de autoatendimento, integrações ou dentro do próprio ônibus.

Para os demais pontos de recarga, as taxas pela operação continuam sendo cobradas. Na rede descentralizada Ponto Certo e Qiwi, o valor cobrado é de R$ 2,05, enquanto pelo Whatsapp a taxa é de R$ 2,70 para o pagamento via Pix. Já nas máquinas de autoatendimento espalhadas nos terminais de integração a taxa é de R$ 2.05. Os valores são referentes aos custos de operação do serviço.

Além da recarga, outros serviços relacionados ao vale podem ser realizados de forma virtual. No site do Cartão Vem é possível solicitar a primeira ou segunda via do cartão, efetuar o bloqueio ou desbloqueio, além de visualizar as últimas recargas e usos do vale eletrônico.

