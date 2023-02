A- A+

Carnaval Recebendo últimos retoques, Galo Gigante ficará de pé na noite desta quinta-feira (16) Bloco acontece no Sábado de Zé Pereira com o tema "Viva a Vida, viva o Frevo, viva Enéas"

A ansiedade está chegando ao fim. Após três anos de espera, o Galo Gigante irá saudar os foliões às 21h desta quinta-feira (16). Ainda deitado sobre a Ponte Duarte Coelho, o principal personagem do Carnaval do Estado segue recebendo os retoques finais para ficar de pé e impor seus 28 metros de altura onde é seu lugar de direito. O bloco acontece no Sábado de Zé Pereira com o tema "Viva a Vida, viva o Frevo, viva Enéas".

“Estamos articulando, mobilizando, para que possamos ter um rufar de tambores bonito, trazendo esta emoção do Galo Preto Ancestral, antecipando esse carnaval e honrando a tradição tanto do Galo quanto de inovar no calendário. Vamos antecipar o Galo da Madrugada um pouquinho para esta quinta-feira, às 21h em ponto”, explicou o artista plástico Leopoldo Nóbrega, responsável por assinar o Galo em 2023.

Durante a montagem da majestade em seu reino, era possível ver diversos súditos contagiados com a proximidade do maior bloco de rua do Estado. Encantada com a beleza do Galo, que neste ano faz referência à cultura afro, a estudante de fisioterapia Rose Conceição lembrou do “vazio” sem o principal personagem do Carnaval nos últimos anos. “Ele ainda não está totalmente em pé. Mas, quando vi de perto, reparei o quanto ele está lindo. Estarei aqui no sábado, já brinquei em outras cinco edições. (Nos últimos anos) a gente ficava com a expectativa de ver o Galo na ponte e ficava um vazio. Mas a alegria quando a gente vê essa estrutura é visível. Ele está bem colorido, muito lindo”, declarou a moradora do bairro de Coqueiral.

Caindo na folia da Momo antes mesmo do início oficial da festividade, o empreendedor Jean Fabrício enfatizou a emoção ao ver o Majestoso de volta às ruas do Recife. “Quando a gente chega na Av. Conde da Boa Vista, desce do ônibus e vê a multidão, dá vontade de chorar. A gente relembra até o que passou durante a pandemia. Queremos curtir, somos sobreviventes disso que passou. Devemos aproveitar e lembrar de coisas boas. Já são muitos carnavais na vida e sábado estarei aqui brincando”, falou o rapaz de 48 anos.

A oportunidade de ver o Galo Ancestral de perto mexe até mesmo com quem não pretende brincar carnaval neste ano. Acompanhada da família, a empresária Lívia Carvalho esteve presente na Ponte Duarte Coelho na noite desta quarta-feira (15) para mostrar, pela primeira vez, ao filho Luan Carvalho, de cinco anos, um dos maiores símbolos da cultura do Estado.

“Meu filho é criança de pandemia, então, pela primeira vez, ele está conhecendo o Galo pessoalmente. Ele está feliz, queremos incentivar ele a aproveitar a nossa cultura, para que ele possa se acostumar desde pequeno. O Galo está lindo, a decoração está nota dez, deram uma caprichada este ano”, ressaltou.

