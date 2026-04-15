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apreensão Receita apreende mais de 300 ampolas de medicamento para emagrecer com passageiro no Galeão Remédios foram adquiridos no Paraguai, sem qualquer comprovação de importação regular

A Receita Federal apreendeu, nesta quarta-feira (15), 324 ampolas de medicamentos para emagrecer com um passageiro brasileiro no Aeroporto Internacional Galeão durante uma fiscalização em voo procedente de Foz do Iguaçu.

Na ação, a Receita e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) identificaram que o homem natural de Minas Gerais, de 48 anos, desembarcou no voo Foz do Iguaçu x Galeão transportando os medicamentos destinados ao emagrecimento adquiridos no Paraguai, sem qualquer comprovação de importação regular.

Os produtos estavam ocultos no interior de duas garrafas térmicas, numa tentativa de burlar a fiscalização.

Ao todo, foram apreendidas 324 ampolas dos seguintes medicamentos: 52 ampolas de Lipoless MD 15 mg/0,5 ml (2,4 ml), 80 ampolas de Lipoless 15 mg/0,5 ml (0,5 ml) e 192 ampolas de TG 15 (0,5 ml/0,5 ml).

Por se tratarem de medicamentos sujeitos a controle sanitário e trazidos sem autorização dos órgãos competentes, os produtos apresentavam risco à saúde pública.

Todo o material foi retido para os procedimentos administrativos, fiscais e sanitários cabíveis, conforme a legislação vigente.

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